Proaktiv Projektledare - Teknisk Industri
Jobandtalent Sweden AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-07-30
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Teknisk industri är i ständig utveckling. Nya krav på effektivitet, hållbarhet och leveransprecision gör att projekten blir både mer komplexa och mer affärskritiska.
Nu söker vi en proaktiv projektledare som vill vara med och driva tekniska projekt framåt i en internationell industrimiljö.
Det här är en roll för dig som trivs när många delar ska samverka – teknik, produktion, leverans och kund – och där din struktur och ditt driv gör verklig skillnad.
Du kommer in i ett sammanhang där projekt inte bara handlar om att följa en plan, utan om att förutse, samordna och skapa framdrift.
OM ROLLEN
Som projektledare ansvarar du för att planera, koordinera och driva tekniska projekt från start till leverans.
Du arbetar nära engineering, produktion och andra specialistfunktioner och fungerar som den sammanhållande länken som säkerställer att projektet rör sig framåt enligt plan.
Rollen innebär bland annat att:
• Planera och följa upp projektens framdrift • Koordinera resurser mellan olika funktioner • Identifiera risker och hitta lösningar tidigt i processen • Säkerställa leverans i tid, kvalitet och budget • Skapa struktur i komplexa tekniska projekt
Du arbetar i en internationell miljö där projekten ofta involverar flera kompetensområden och där samarbete och tydlig kommunikation är avgörande.
OM DIG
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och som har ett naturligt driv i att få saker att hända.
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och trivs när du får vara den som håller ihop helheten.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av projektledning i teknisk eller industriell miljö • Har god förståelse för hur teknik, produktion och leverans samspelar • Är van att arbeta strukturerat med planering och uppföljning • Kommunicerar tydligt och skapar framdrift i team
Det är meriterande om du har arbetat i internationella projekt eller större industribolag.
Men viktigast är hur du arbetar: du ligger steget före, ser samband och driver projekt framåt.
OM VERKSAMHETEN
Du blir en del av en tekniskt avancerad och internationell industrimiljö där leveranssäkerhet, kvalitet och samarbete är avgörande. Här utvecklas och produceras lösningar som används globalt, samtidigt som arbetet sker i en stark lokal kontext med hög kompetens och lång industriell tradition.
OM JOB&TALENT
Vi är inte ett traditionellt bemanningsföretag. Vi är en global techplattform som förenklar hur människor och företag möts på arbetsmarknaden – men vi tappar aldrig det personliga.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal och ordning på villkoren. Flexibilitet – möjlighet att få lön utbetald i förskott via vår app. Hälsa – friskvårdsbidrag så att du kan ta hand om dig själv också. Närhet – en konsultchef som följer dig genom uppdraget och finns där när du behöver stöd. Utveckling – möjlighet att växa vidare, antingen hos oss eller direkt i verksamheten du arbetar i.
Hos oss är du inte en resurs. Du är en del av ett sammanhang.
Vi tror på transparens, tydlighet och långsiktighet. Vi tror på att vara tillgängliga när du behöver stöd och att fira när det går bra.
ANSÖKAN
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka in ditt CV redan idag. Personligt brev är valfritt, vi är mer nyfikna på vem du är och hur du tänker än hur formellt du skriver.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via kontaktuppgifterna nedan.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8147486-2122907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10015787