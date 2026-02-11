Privatrådgivare
2026-02-11
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
Orusts Sparbank söker Privatrådgivare
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team, sätter kunden i fokus och arbetar lösningsorienterat.
Du drivs av att träffa kunder och ta ansvar för kundens löpande affärer.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
I rollen som privatrådgivare i Orusts Sparbank ger du finansiell rådgivning och skräddarsyr lösningar mot bankens nya och befintliga privatkunder. Vi har ett genuint intresse för våra kunder och vi söker dig som på ett engagerat och affärsmässigt sätt kan vårda och utveckla den relationen.
Vi möter våra kunder på kontor, via teams, över telefon eller via våra digitala kanaler. Du bokar, förbereder och genomför rådgivningsmöten där målet är att hitta en optimal helhetslösning för kunden inom spara, placera, låna, försäkra och betala. Det är viktigt att du är en person som får kunderna att känna sig sedda och omhändertagna. Du ser även till att följa utvecklingen vad gäller regelverk, digitala hjälpmedel och instruktioner samt deltar i bankens olika marknadsaktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för att arbeta på bank, tycker om mötet med människan och har förmågan att i kontakt med kunder och medarbetare skapa förtroende. Du är kommunikativ, strukturerad samt drivs av att nå uppsatta mål och resultat tillsammans med dina kollegor. Du motiveras av kundmöten och strävar efter att kunna ge den bästa servicen. Du är noggrann och kan arbeta både strategiskt med planering och praktiskt med genomförande och uppföljning. Arbetet ställer krav på att du har god analytisk förmåga och är duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett positivt klimat i gruppen.
För att lyckas i rollen har du goda ekonomiska kunskaper och gärna utbildning inom ekonomi - vi värdesätter även erfarenhet och personlig lämplighet högt. Det är meriterande om du har Swedsec rådgivar- samt bolånelicens.
Vad vi erbjuder dig
- En utvecklande roll i en lokal sparbank med starkt samhällsengagemang.
- En företagskultur som präglas av samarbete, engagemang och förtroende.
- Flera generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, hälsokontroller, erbjudande om sjukvårdsförsäkring, avsättning till vinstandelssystem med mera.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orusts Sparbank
(org.nr 558500-7999) Kontakt
Annelie Olsson 0304-34514 Jobbnummer
9737617