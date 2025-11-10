Privacy Legal Counsel
Vattenfall AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till ett fossilfritt samhälle? Nu finns en möjlighet för dig som vill arbeta som Privacy Legal Counsel hos oss på Vattenfall!
Som vår Privacy Legal Counsel blir du en viktig del i hur vi formar framtidens Vattenfall och hur vi når vår strategi. Du kommer att bidra med hur vi arbetar med information och hur vi skyddar integriteten hos våra kunder och anställda. Vi erbjuder dig en möjlighet till ständig utveckling inom ett av Europas största energibolag.
I den här rollen blir du en del av Vattenfalls nordiska juridiska avdelning som består av ca 30 kollegor inom olika kompetensområden.
Om rollen
Du kommer att agera som Privacy Legal Counsel, placerad inom vårt Group Data Protection Office, vilket har ansvar för att driva strategi och ramverk på gruppnivå, men som även har ansvar för att stötta våra nordiska bolag. Rollen innefattar både ett operativt och strategiskt arbete med dataskyddsrelaterade frågor. Arbetsuppgifterna innefattar ett ansvar för att stötta organisationen med att identifiera, bedöma och övervaka risker för bristande efterlevnad gällande dataskyddslagstiftning samt bidra till Vattenfalls styrande ramverk för skydd av personuppgifter.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Tillhandahålla legal rådgivning och stöd i dataskyddsrelaterade frågor, inklusive utarbetande av styrdokument, riktlinjer och att stödja verksamheten med bedömningar.
Upprätthålla god kunskap om regulatoriska krav och arbeta proaktivt genom att utbilda verksamheten i dataskyddsfrågor.
I samarbete med GDPO, och koncernens övriga dataskyddsombud bidra till att upprätthålla och förbättra våra befintliga ramverk och processer till stöd för att uppfylla Vattenfalls skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Uppdatera juridiska mallar. Identifiera dataskyddsrisker i samband med företagets verksamhet samt arbete med uppföljning och relaterade åtgärder.
Hantera incidenter samt genomföra granskningar och kontroller.
Samarbeta med koncernens dataskyddskoordinatorer inom olika affärsområden, bland annat för att gemensamt identifiera risker och implementera åtgärder, bygga upp medvetenheten och höja mognadsgraden inom koncernen.
Samarbeta med övriga delar av organisationen, såsom IT- och säkerhetsavdelningarna.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Juridisk examen på universitetsnivå.
Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor och gedigen kunskap inom GDPR.
Det är meriterande om du har erfarenhet från andra områden såsom IT, AI, avtalsrätt, informationssäkerhet, projektledning, processutveckling.
Vi letar efter dig som har lätt för och tycker om att samarbeta med andra, då du kommer att interagera med en mängd olika intressenter och ha ett brett kontaktnät inom Vattenfall. Vi ser att du är en driven person som kan ta dig an utmaningar med entusiasm, självständigt lösa problem inom rättsområden under ständig utveckling och kommunicera på ett anpassat sätt till mottagaren. Förmåga att kommunicera på både svenska och engelska är ett krav.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Stockholm.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Malin Enström, malin.enstroem@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO), Anders Bohlin (Akademikerna).
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9597208