Primus-Silva - E-Commerce Coordinator Merchandiser

Founded in Sweden, Primus and Silva have been developing quality outdoor gear for multiple generations. Primus is known for designing and delivering stoves and gear for backcountry and outdoor kitchens everywhere. Silva provides products that make outdoor adventure safe and accessible with compasses, headlamps, running vests and accessories. Currently, Primus and Silva are focused on providing innovative, sustainably minded and performance orientated outdoor equipment for world class athletes and everyday adventurers. The Primus and Silva brands are sold in more than 60 countries worldwide.
Är du en digital strateg med öga för detaljer, som dessutom vill jobba med två premiumvarumärken inom sport och outdoor? Då kan det vara dig vi söker! Som E-commerce Coordinator Merchandiser på Primus-Silva söker blir du navet mellan marknad, produkt, e-handel och webbutveckling - där du operativt arbetar med att omsätta insikter, innehåll och affärsbehov till konkreta förbättringar på site.
Dina arbetsuppgifter
Som E-commerce Coordinator Merchandiser på Primus-Silva ansvarar du för att skapa en visuellt tydlig, konverteringsstark och inspirerande shoppingupplevelse på våra hemsidor. Du sätter ihop existerande content, utmanar befintligt material och säkerställer att det vi kommunicerar i våra webbshopar och på marketplaces är konsekvent och i linje med våra varumärken. Du säkerställer således att rätt innehåll, rätt produkter och rätt budskap visas på rätt plats vid rätt tid.
Vi jobbar en del med AI-lösningar idag och i din vardag blir du drivande i att utveckla, testa och träna AI-lösningen så att vi hela tiden blir bättre. Du kommer ingå i ett helt nytt team bestående av tre personer som tillsammans arbetar för att konvertera våra webbplatsbesökare till kunder. Försäljning och varumärkeskommunikation samspelar i hög grad på Primus-Silva, och du jobbar i alla skeden väldigt nära våra slutkonsumenter.Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Till tjänsten söker vi dig som har jobbat något eller några år i liknande roller och därmed har teknisk förståelse, ett öga för vad som är kvalitativ design samt väl bevandrad i Shopify. Du är vass på Excel, PIM och har erfarenhet av att sätta ihop nyhetsbrev och annan marknadsföring som riktar sig direkt mot slutkund, likväl som att du kan bygga ihop en landningssida. Som person är du självständig, nyfiken, initiativtagande, positiv och har ett öga för vad som behöver göras och när. Eftersom teamet är nytt krävs att du gillar att bygga något från grunden, vilket kan innebära att hugga i där det behövs och att jobba till stor del operativt. Du behöver också ha ett genuint intresse och förståelse för outdoorprodukter. Att vi jobbar parallellt med två olika varumärken under samma paraply förutsätter både flexibilitet och skapar unika möjligheter för dig. Det är extra meriterande om du har erfarenhet av Klaviyo, digital- och säljanalyser och/eller SEO och A/B-tester, men det är inget måste. För dig som vill utvecklas finns goda möjligheter att vara med på en resa när teamet växer.
Vad vi erbjuder
På Primus-Silva erbjuder vi en aktiv arbetsmiljö med högt i tak. Med stabila och välkända varumärken i vår portfölj möter du ett gäng som alla brinner för att uppleva morgondagens äventyr. Hos oss får du ett aktivt arbete där du har stor frihet under ansvar. Vi erbjuder därtill konkurrenskraftiga villkor med träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, telefon, dator, försäkring och pensionsavtal.Om företaget
I drygt 100 år har Primus-Silva utvecklat och sålt tillbehör för sport- och utomhusaktiviteter. Våra fokusområden är löpning, längdskidåkning, cykling, orientering och friluftsliv. Våra produkter kännetecknas av hög teknisk funktionalitet och innovativ design. Produkterna utvecklas i Sverige med design och konstruktion som är anpassad för att ta de sig an de tuffaste utmaningarna som det nordiska klimatet kan bjuda på. Läs mer på https://silvasweden.com/
och https://primusequipment.com/.
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Anton Fredriksson på telefon, 070-3115159.
Vi tar inte emot ansökningar via mail utan du är välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan.
Rekryteringsprocessen:
Vecka 7, infinity intervjuer
Vecka 8, Primus-Silva Intervjuer Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
