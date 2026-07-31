Primula Hemtjänst i Slite
Anettes Hemtjänst På Gotland AB / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-07-31
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Primula Hemtjänst söker nu personal till vår verksamhet i Slite. Vi kan erbjuda en schemarad på 100%.
Arbetet är förlagt till dag/kväll, och varannan helg. Arbetstiderna är 7-16, 7-13 eller 15.30-22.
Arbetet erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och en fin gemenskap med arbetskamrater där du utför ett viktigt arbete för våra äldre. På Primula skall arbetet präglas av arbetsglädje, yrkesstolthet och allas lika värde.
Du ska ha god förmåga att bemöta människorna du hjälper på ett professionellt sätt, vara lyhörd för kundens behov och önskemål.
Du som person ska vara ansvarfull, självständig och kunna ta egna initiativ. Det är viktigt att du är pålitlig och flexibel.
Sökande skall ha B- körkort samt behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt klädbidrag till arbetskläder.
Maila ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv till linnea.e@primula.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: linnea.e@primula.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Primula Slite". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anettes hemtjänst på Gotland AB
(org.nr 556969-5520)
Boge Mojner 828B (visa karta
)
624 36 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anettes Hemtjänst På Gotland AB Kontakt
Linnéa Eiderfors linnea.e@primula.nu 0730-252713 Jobbnummer
10017265