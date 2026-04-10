Price & Campaign Coordinator
Till vårt kampanjteam söker vi nu en Price & Campaign Coordinator som tillsammans med övriga i kampanjteamet ska ansvara för att operativt genomföra kampanjarbetet så effektivt och kvalitativt som möjligt för att få bästa möjliga effekt i Julas samtliga försäljningskanaler.
Som Price & Campaign Coordinator kommer du administrera kampanjpriser och produkterbjudanden. Du kommer även ansvara för egna tilldelade kampanjer och ta dem från A-Ö
enligt kampanjprocessen samt gällande kampanjplan och kampanjstrategi.
Förekommande kan också vara konkurrent och analysarbete gällande våra försäljningspriser.
Kampanjteamet fungerar som koordinerande brygga i kampanj- och aktivitetsprocessens olika delar. Teamet arbetar tvärfunktionellt mot Marknad, Inköp, Drift samt Logistik., artikeladministration samt prishantering.
Detta finns i ditt CV
För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av inköp och försäljning eller annan erfarenhet som gett dig förståelse för kommersiell försäljning. Du har vidare erfarenhet av detaljhandel.
Vem är du?
Är du den som gärna kliver in och håller ihop helheten - och som med ett skarpt öga för detaljer skapar både ordning och struktur när det händer mycket samtidigt? Tar du initiativ naturligt och ser snabbt vad som behöver göras för att driva arbetet framåt? Tycker du om att samarbeta tvärfunktionellt och har lätt för att bygga goda relationer med kollegor i hela organisationen? Är du en serviceinriktad lagspelare som bidrar med energi, framåtanda och en vilja att göra skillnad här hos oss på Jula?
Då är du den vi söker!
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring och vi välkomnar dina erfarenheter, tankar och idéer. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag, där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med placering på Julas huvudkontor i Skara. Möjlighet finns att jobba på annan plats ett par dagar i veckan. Startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Så här söker du
Sista ansökningsdag är 2026-05-03. Frågor besvaras av Jonny Norberg, Commercial Manager, jonny.norberg@jula.se
. Vi arbetar med löpande urval under ansökningstiden.
Vi är en arbetsplats som präglas av gemenskap och nyfikenhet. Är du intresserad av att vara med på resan - välkommen med din ansökan!
