Pressoperatör till Helsingborg

Ikett söker nu en pressoperatör för arbete hos kund inom legoproduktion. I arbetet ingår pressning av plåt vid en hydraul pressmaskin där man ställer, justerar och riggar verktyg. För att passa för tjänsten krävs tidigare erfarenhet av maskinarbete i en produktion eller annan produktionserfarenhet och viljan att lära dig att jobba vid en pressmaskin. Är du utbildad inom industrin eller innehar teknisk utbildning är det en stor fördel.
Arbetstider är 2 skift. Start snarast enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har viljan att utvecklas och som arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet. Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
kett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
