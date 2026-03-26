Presskommunikatör till kommunikationsenheten
2026-03-26
Vill du bidra till öppenhet och transparens i en organisation som påverkar människors vardag? Med fokus på press och media är du med och utvecklar hur Region Gävleborg kommunicerar med journalister, invånare och omvärld. Du arbetar både strategiskt och operativt med pressfrågor och är en viktig rådgivare till verksamheten i frågor som påverkar regionens förtroende och genomslag. Hela kommunikationsenheten består av ett 30-tal engagerade medarbetare varav 5 tillhör pressgruppen, vilka skulle bli dina närmsta kollegor.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat att
• följa medielandskapet och bidra till utvecklingen av Region Gävleborgs kommunikationsarbete.
• identifiera och paketera nyheter som stärker bilden av Region Gävleborg
• planera, samordna och följa upp proaktiva kommunikationsinsatser
• ha kontakt med media och ge service till journalister via telefon och e-post
• ge råd och stöd till chefer och verksamheter i press- och mediakontakter
• ta fram budskapsplattformar och stödja ledning och nyckelpersoner i mediehantering
• skriva pressmeddelanden, nyheter och annat innehåll för digitala kanaler
• vid behov kunna göra uttalanden i media i rollen som representant för Region Gävleborg
• bidra i kriskommunikation och hantera frågor som kan påverka förtroendet för verksamheten.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg rådgivare i mediefrågor och som har förmåga att omsätta komplexa frågor till tydliga budskap. Du är initiativtagande, samarbetsinriktad och trivs i en roll där tempot ibland är högt. Arbetet innebär också att snabbt kunna prioritera och ställa om när aktuella frågor kräver det.
Som person behöver du vara flexibel, initiativtagande och framåtlutad. Du är allmänbildad och har en god kommunikativ analysförmåga. Du behöver ha lätt att prata med människor i både verksamhet och media för att utföra uppgifter smidigt och snabbt. Du kan göra prioriteringar, ta beslut under tidspress och du känner dig trygg i situationer där beslut behöver fattas snabbt.
I rollen krävs det att du har
• högskoleutbildning i kommunikation, journalistik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• minst tre års dokumenterad och aktuell erfarenhet av att arbeta med mediafrågor eller liknande arbete
• erfarenhet av att snabbt sätta dig in i komplexa frågor och formulera kommunikativa budskap för olika kanaler och målgrupper
• kunskap om att producera och anpassa innehåll (text, foto, film) för olika digitala kanaler
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då arbetet kräver det
• goda kunskaper i Officepaketet
• erfarenhet av presentationsteknik
Det är även meriterande, men inte ett krav om du har
• erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• kunskap om medieanalys, uppföljning och effektmätning av kommunikationsinsatser
• erfarenhet av arbete med kriskommunikation
• kunskap om statistik samt mediajuridik
• kunskap om informationspåverkan och desinformation.
För oss är det särskilt viktigt att dina egenskaper, förmågor och ditt agerande ligger i linje med vår värdegrund som är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.
Tjänsten kan innebära arbete utanför ordinarie arbetstid och flexibilitet i arbetstid är en förutsättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1004".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Region Gävleborg, Kommunikationsförvaltning Kontakt
Elin Bergqvist, enhetschef 0722471176
