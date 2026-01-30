Pressekreterare till statlig myndighet
Vår kund är en stor statlig myndighet med ett centralt samhällsuppdrag inom beskattning, folkbokföring och relaterade områden. Verksamheten bedrivs i en komplex och samhällsnära kontext där frågor ofta är föremål för medial granskning och stort allmänintresse. Organisationen kännetecknas av höga krav på rättssäkerhet, transparens och tillgänglighet samt ett nära samarbete mellan verksamhet, kommunikation och ledning.
Som pressekreterare får du en operativ och självständig roll med fokus på press och mediefrågor. Du arbetar nära chefer och talespersoner och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp externa kommunikationsinsatser riktade till media. I rollen ingår att bemanna pressjour och hantera medieförfrågningar, producera och publicera pressmeddelanden samt ansvara för den dagliga mediebevakningen. Du deltar aktivt i teamet och stöttar chefer och talespersoner med rådgivning, budskapsunderlag och förberedelser inför medverkan i media. Rollen kan även innebära deltagande i stabsarbete vid behov samt viss beredskap kvällar och helger. För att lyckas krävs att du snabbt kan sätta dig in i verksamheten, hantera komplexa frågor och agera professionellt även i tidspressade situationer.
Vi söker dig som uppfyller samtliga av följande krav
• Akademisk utbildning inom information och kommunikation, journalistik eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig
• Minst två års dokumenterad och aktuell erfarenhet av liknande arbete inom kommunikation, exempelvis som pressekreterare
• Minst ett års aktuell erfarenhet från arbete vid nyhetsredaktion
• Aktuell erfarenhet av arbete med sociala medier
• Hög digital mognad
För att lyckas i rollen ser vi att du är
• Självgående, strukturerad och initiativtagande
• Van att arbeta i en komplex organisation med högt tempo
• Trygg i att kommunicera i både tal och skrift på svenska
• Pedagogisk och har lätt för att anpassa budskap till olika målgrupper
• Samarbetsinriktad med ett lösningsorienterat arbetssätt
• Bekant med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Meriterande
•
Erfarenhet av arbete med press och mediefrågor inom offentlig verksamhet
Uppdraget startar omgående och förväntas löpa till och med årsskiftet. Arbetstiden är i normalfallet förlagd till måndag till fredag kl. 8.00-16.30 med flextid inom ramen kl. 6.00-21.00. I rollen ingår även viss beredskap samt arbete under kvällar och helger. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Adecco. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
