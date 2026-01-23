Presschef Trafikverket
2026-01-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Sverige står inför en historisk satsning på infrastruktur - och Trafikverket leder arbetet. Med regeringens mål, den kommande nationella planen för 2026-2037 och vårt långsiktiga uppdrag i ryggen fortsätter vi vårt arbete för att knyta landet närmare, stärka totalförsvaret och skapa ett transportsystem som är smidigt, grönt och tryggt. Nu söker vi en presschef som vill driva ett proaktivt mediearbete för att stärka förtroendet för Trafikverket som expertmyndighet och äga berättelsen.
Presschef TrafikverketPubliceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som presschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla Trafikverkets press- och mediearbete i linje med myndighetens uppdrag och värdegrund. Pressarbetet ska bidra till att stärka förtroendet för Trafikverket som en expertmyndighet genom proaktiv och tydlig kommunikation. Du rapporterar till kommunikationsdirektören och leder pressfunktionen bestående av ett antal erfarna presskommunikatörer. Du är också en del av kommunikationsfunktionens ledningsgrupp. Som presschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar för din avdelning. Arbete utanför kontorstid är förekommande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att
utveckla och genomföra myndighetens mediestrategi och operativa pressarbete
vara myndighetens huvudkontakt gentemot media och agera talesperson vid behov
leda pressfunktionen och säkerställa att frågor hanteras snabbt, sakligt och transparent.
bevaka nyhetsflödet och omvärldsfrågor som berör myndighetens ansvarsområde och ge relevanta underlag och analyser internt.
skriva, samordna och kvalitetssäkra pressmeddelanden, debattartiklar, uttalanden och faktablad.
förbereda och medieträna ledning, experter och andra talespersoner
leda presshantering vid samhällsstörningar, incidenter och kriser i nära samverkan med Trafikverkets beredskapsorganisation
ta fram kommunikationsplaner och budskapsunderlag för större aktiviteter, rapporter eller beslut med medieintresse
utvärdera och rapportera pressarbetets resultat
samverka med andra myndigheter, departement och samhällsaktörer i kommunikations- och pressfrågor
Jag som blir din chef heter Cathrine Sandegren. Jag står för ett ledarskap där förtroende, nyfikenhet och engagemang står i centrum. Hos mig får du både frihet och ansvar att forma och utveckla ditt område tillsammans med andra, med känslan av att det vi gör spelar roll - på riktigt. Genom öppen dialog och ömsesidig respekt vill jag skapa en arbetsplats där du trivs, växer och känner stolthet över att bidra till Trafikverkets samhällsviktiga uppdrag.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester och arbetsprov som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala intervjuer under vecka 10.
Aktuell placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
För att nå framgång i rollen ser vi att du är en trygg och kommunikativ ledare med god självinsikt och stark relationskompetens. Du anpassar dig till nya förutsättningar och behåller ett positivt fokus även i pressade lägen samt tar initiativ till utveckling.
Vi söker dig som har
universitet-/högskoleutbildning om minst 180hp/120p inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller statsvetenskap alternativt annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och relevant för ansvarsområdet
gedigen och relevant erfarenhet av press- och mediehantering
mångårig aktuell erfarenhet av att arbeta med kriskommunikation och komplexa samhällsfrågor
erfarenhet av att stödja och coacha chefer och ledning i extern kommunikation
aktuell erfarenhet som chef inom kommunikationsområdet
mycket god förmåga att kommunicera sakligt, klart och korrekt, både skriftligt och muntligt
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Cathrine Sandegren 0101239934 Jobbnummer
9701319