Prepressansvarig till Boxes & Labels
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Grafikerjobb / Borås
2026-03-07
Vill du vara länken mellan våra kunders idéer och produktionens möjligheter, från första original till färdig produkt? Hos oss får du en central roll där din erfarenhet, din noggrannhet och din initiativförmåga blir en viktig del av vår gemensamma utveckling.
Om rollen Som Prepressansvarig har du ett helhetsansvar för den tekniska prepressprocessen och en central roll mellan sälj, kund och produktion. Du förbereder och kvalitetssäkrar original och tryckfiler genom att optimera färgprofiler, materialanpassningar och andra tekniska parametrar så att allt är korrekt inför produktion. Arbetet innebär också att du granskar och korrigerar original, anpassar filer utifrån specifika maskin- och materialkrav och tar fram tydliga tryckspecifikationer som skapar stabila och effektiva produktionsflöden.
Du hanterar digitala korrektur och fungerar som tekniskt stöd och rådgivare både internt och externt. Det innebär att du guidar kunder, löser tekniska utmaningar, föreslår förbättringar och ser till att varje projekt får rätt förutsättningar redan från start. I rollen ingår även ansvar för inköp av verktyg och stansar som används i etikettproduktionen.
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av prepress i någon form och som trivs i navet mellan teknik, kreativitet och precision. Du har tidigare arbetat med originalhantering och filoptimering, gärna inom etikett-, förpacknings- eller tryckeribranschen och har god förståelse för hur olika tryckmetoder påverkar filstruktur, färgåtergivning och materialval. Du har goda kunskaper i Adobe sviten, särskilt Illustrator.
Som person är du noggrann, analytisk och lösningsorienterad och har ett arbetssätt som kombinerar teknisk trygghet med tydlig kommunikation. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar nära både produktion, sälj och kund. Du drivs av att leverera hög kvalitet och uppskattar att arbeta i en roll där detaljerna verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder Hos oss blir du en del av en entreprenörsdriven och platt organisation där idéer välkomnas och där beslutsvägarna är korta. Vi värdesätter engagemang, teknisk kompetens och ansvarstagande och ger dig stort utrymme att påverka både arbetssätt och utvecklingsinitiativ. Företaget ligger långt fram när det gäller utveckling av nya trycksaker och arbetar kontinuerligt med att stärka sina processer och tekniska lösningar.
Vi samarbetar med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Elin Dresch på 072 214 23 87 alt Jennifer Djureholt 070 209 1693.
Vi ser fram emot din ansökan. senast den 29/3. Välkommen till Boxes & Labels!
Om Boxes & Labels Boxes & Labels är ett ägarlett bolag som drivs av tillväxt och utveckling. Bakom bolaget står två entreprenörer med en lång och framgångsrik bakgrund samt ett starkt partnerbolag. Vi ser saker på nya sätt och utvecklar smarta, kundunika lösningar för förpackningar i wellpapp kombinerat med avancerad märkning och ett brett sortiment av etiketter. Med hög kompetens inom konstruktion, design och effektiv produktion tar vi din idé vidare till en färdig och fungerande helhetslösning. Du hittar vår fabrik i fräscha lokaler i Olsfors. Boxes & Labels har drygt 60 medarbetare och omsätter 180 MSEK. Vi strävar alltid efter att utveckla, utmana och tänka utanför boxen, något som driver både våra kunder och oss själva framåt. www.boxlabel.se Så ansöker du
