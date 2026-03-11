Premiumrådgivare
2026-03-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Har du en passion för affärer och kundrelationer?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Tillsammans med kunden ta fram finansiell handlingsplan för hur dennes ekonomi ska växa.
Ge finansiell rådgivning och möjlighet att skräddarsy mer komplexa affärsupplägg.
Skapa nätverk med specialister och samarbetspartners för att på bästa sätt stödja kundens hela affär.
Läsa av och hantera kundens totala behov.
Ansvara för att utveckla och förädla en befintlig kundbas med stora möjligheter till prospektering av nya kunder.
I denna roll behöver du:
Ha hög kvalité i mötet med kund och se till att överträffa kundens förväntningar.
Erfarenhet av rådgivning i det bokade mötet, samt inneha Swedsec Rådgivarlicens och Bolånelicens.
Ett eget driv och ha viljan att göra affärer kring kundens hela ekonomi.
Vara en lagspelare som har lätt att samarbeta med kollegor.
Vara pedagogisk, social, utåtriktad och skapa förtroende i kundmötet.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Få möjligheten att jobba på en av de mest spännande och expansiva marknaderna i norra Sverige. Min målsättning är att du som medarbetare ska utvecklas och utmanas i ditt dagliga arbete där vi tillsammans jobbar mot att nå uppsatta mål och nöjdare kunder. Brinner du för kundmötet och för laget så har du hittat hem. Du kommer få chansen att påverka ditt och gruppens arbete då jag lägger stor vikt på eget ansvar. Är du den som har viljan och älskar att göra affärer, så är jag övertygad om att du kommer trivas i vårt team. Magnus Holmberg, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-04-05.
Placeringsort: Sundsvall
Rekryterande chef: Magnus Holmberg, +46 63 14 27 73
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-25958-18519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
851 07 SUNDSVALL Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9791421