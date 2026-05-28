Präst till Lycksele församling 100%
2026-05-28
Södra Lapplands pastorat består av församlingarna; Dorotea-Risbäck, Stensele, Lycksele, Vilhelmina och Åsele-Fredrika församlingar. I pastoratet arbetar närmare 100 anställda samt en stor andel engagerade ideella medarbetare. Vår samverkan ger förutsättningar för de fem församlingarna att säkra kärnverksamheten inför framtiden.
På vår hemsida svenskakyrkan.se/sodralappland kan du läsa mer om vårt pastorat och vår verksamhet samt vår församlingsinstruktion, verksamhetsplan, budget och andra viktiga styrdokument för vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning
Vill du vara präst i ett sammanhang där tron får ta plats mitt i den norrländska vardagen - omgiven av vidsträckta skogar, älvar och fjällnära landskap? Här möts tradition och förnyelse i en miljö där skapelsen är ständigt närvarande och friluftslivet är en naturlig del av livet. Då kan detta vara tjänsten för dig.
Arbeta med oss i Södra Lapplands pastorat - Lycksele församling
I Södra Lapplands pastorat och Lycksele församling är kyrkan en självklar del av ortens liv. Här möts människor till gudstjänst, kyrkliga handlingar, samtal, körsång, barn- och ungdomsverksamhet och diakonala mötesplatser.
Lycksele är en plats där stad möter vildmark. I Lycksele lever du med naturen precis utanför dörren. Här finns milsvida skogar, sjöar och Umeälven som slingrar sig genom landskapet. För dig som uppskattar jakt, fiske och friluftsliv erbjuder området unika möjligheter - från älgjakt och småviltsjakt till fiske i strömmande vatten och stilla tjärnar. Vandring, skoterleder, skidspår och paddling är en naturlig del av året.
Att arbeta här innebär inte bara ett meningsfullt uppdrag i kyrkan - det innebär också livskvalitet. Här finns rymd, stillhet och årstidernas tydliga växlingar. Norrsken över vinterhimlen, ljusa sommarnätter och höstens klara luft blir en del av vardagen.
I församlingen vill vi att gudstjänstlivet ska vara levande och förankrat i människors verklighet. Vi värnar traditionen men är öppna för nya uttryck och former. Vi vill vara en närvarande kyrka med låga trösklar och varm gemenskap.
Du blir en del av ett arbetslag där präster, diakoner, pedagoger, musiker och övriga medarbetare tillsammans bär uppdraget. Samarbete, delaktighet och tillit präglar vårt arbetssätt.
Församlingsövergripande arbete med dop, konfirmation, vigsel och begravning är en självklar del av tjänsten. Här får du möta människor genom livets alla skeden - ofta i nära och personliga sammanhang som präglar mindre orter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med oss vill:
• Vara en del av ett sammanhang där tro, tradition och framtidstro går hand i hand
• Bidra till ett rikt och varierat gudstjänstlil
• Möta barn och unga och ta deras plats i kyrkan på allvar
• Arbeta nära ideella krafter och stärka delaktigheten
• Bidra till en diakonal kultur präglad av omsorg och närvaro
• Möta människor där de finns - i byar, tätort och i vardagens sammanhang
Pastoratets arbete utgår från ett tillitsbaserat ledarskap. Tjänsten innebär arbete i både centralort och omkringliggande områden, vilket gör körkort och tillgång till bil nödvändigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkans ordning.
För tjänsten gäller:
• Omfattning: Heltid, tills vidare
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt avtal
• Krav: Prästvigd i enlighet med Svenska kyrkans ordning
• Arbetsplats: Lycksele församling, arbete inom pastoratets församlingar kan förekomma
• Övrigt: Körkort och tillgång till bil
Ansökan ska innehålla personligt brev, kopia av prästbrev, meritförteckning och löneanspråk. Utdrag ur belastningsregistret begärs enligt praxis.
Ansökningar tas endast emot via mejl: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se
För frågor om tjänsten
Kontakta Bettina Radler, komminister och arbetsledare i Lycksele församling
Telefon: 0950-27663
Mail: bettina.radler@svenskakyrkan.se
Rekryteringsprocess
Vi intervjuar intressanta kandidater löpande. Inför en eventuell andra intervju kommer vi att begära in och ta referenser från de kandidater som går vidare i processen.
Södra Lapplands Pastorat har kollektivavtal med Vision, KyrkA, Akademikerförbundet SSR/Akavia, Kommunal och Sveriges Lärare/KMR.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Pastorat
(org.nr 252004-0623)
Storgatan 53
)
921 32 LYCKSELE
För detta jobb krävs körkort.
Lycksele församling
9933739