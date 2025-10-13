Präst till Ersta kyrka
Om arbetsplatsen
Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning, professionellt och utan vinstsyfte.
Hos oss på Ersta diakoni är kyrkan en självklar del av helheten. I vår kyrka på Erstaklippan firar vi gudstjänst och erbjuder återhämtning och vila. Vi har också ett rikt kulturutbud av bland annat konserter, samtal och utställningar. Nu söker vi dig som är prästvigd i Svenska kyrkan och vill bidra till att förverkliga vår värdegrund i vardagen tillsammans med engagerade kollegor inom vård, omsorg och socialt arbete.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid, bland annat 3 000 kronor i friskvårdsbidrag och rabatter via förmånsportalen Benifex.
Om rollen
Det här är en prästtjänst som skiljer sig från det traditionella församlingsarbetet. Du kommer ha få vigslar, dop och begravningar, och istället lägga din tid på att skapa närvaro, själavård och stöd i Erstas sociala verksamheter - äldreboenden, hemtjänst, LSS och individ- och familjeomsorg.
Du blir en viktig länk mellan kyrkan och verksamheterna, och bidrar till att sprida Erstas värdegrund i mötet med personal, boende, brukare, gäster och anhöriga. I rollen ingår även att utbilda medarbetare i existentiella frågor och vidareutveckla den modell som redan finns för att utbilda medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst och palliativ vård.
Du kommer också att:
delta i planering och genomförande av gudstjänster och andakter tillsammans med dina kollegor i kyrkan,
organisera och strukturera närvaron på de olika verksamheterna,
bidra till att utveckla volontärverksamhet, särskilt inom äldreomsorgen,
och samarbeta nära kollegor inom kyrkan, kulturverksamheten och övriga delar av Ersta.
Tjänsten innebär resor mellan våra verksamheter som främst finns i Stockholmsområdet, men också i Gävle och Sundsvall.
Vem är du?
Du är en självständig och trygg person som trivs i mötet med människor i olika livssituationer. Du är stadig i din egen tro och utövning, och har en naturlig förmåga att skapa förtroende, lyssna och bygga relationer.
Du är driven och initiativrik, men också strukturerad och uthållig - någon som hittar sätt att nå ut till många, även i en växande och komplex organisation. Du har lätt för att samarbeta, men arbetar också gärna självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Prästvigd inom Svenska kyrkan
Utbildning inom själavård
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God digital kompetens - du är trygg i att använda dator, appar och kommunikationsverktyg i vardagen.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller sociala sammanhang
Fördjupad utbildning inom själavård
Genomgått Sjukhuskyrkans kompetensprogram A,B,C,D
Kunskap om åldrande och kognitiva sjukdomar
Erfarenhet av att undervisa och leda utbildningar.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Kristina Holmberg, Chef Ersta kyrka, kristina.holmberg@erstadiakoni.se
Facklig kontakt: Heidi Augustesen, SACO, Heidi.Augustesen@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Kristina Holmberg kristina.holmberg@erstadiakoni.se Jobbnummer
9553422