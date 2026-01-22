Präst på Gotland!
Klinte Pastorat / Prästjobb / Gotland
2026-01-22
Klinte pastorat söker komminister 100 %
För dig som vill förverkliga drömmen om att bo och jobba på en vacker plats med ro för själen och med arbete för uppkavlade ärmar är detta en bra möjlighet! Gotland är en fantastiskt vacker ö som gör gott för hela människan. Pastoratet ligger på västra delen av ön. Här hittar du allt du kan tänkas behöva för att leva ett gott liv. Klinte pastorat har nio socknar och centralorten är Klintehamn, nio medeltida kyrkor och kyrkogårdar, ett centralt beläget kapell och ca 2 600 kyrkotillhöriga.
Klinte pastorat söker en församlingspräst med bredd, nyfikenhet och engagemang. Vi söker dig som är kallad till församlingslivets alla delar, inte minst det diakonala. Utöver traditionella uppgifter som gudstjänst, dop, vigsel, begravning och konfirmander så ser vi gärna att du brinner för det diakonala arbetet.
Vi söker en präst som både kan kliva upp i predikstolen och kliva ner mitt ibland människors liv - med lyhördhet och mod.
I Klinte pastorat finner du ett musikaliskt och kulturintresserat arbetslag som trivs med sitt arbete och med varandra. Exempelvis anordnar vi mycket uppskattade jul och påskvandringar för lågstadieelever. Vi håller på att starta upp ett kyrkligt centrum i Klintehamn med vår Hamnkyrka och den intilliggande Kyrkvillan. Redan nu övar i Hamnkyrkan barnkörer och vuxenkörer, hålls "klucku tei" och fritidsgård. Framtidsbilden är en mötesplats för alla.
Vi ser gärna att du:
• har en vilja att utveckla och driva församlingens liv tillsammans med arbetslag och ideella medarbetare.
• är trygg att leda gudstjänster och möta människor i alla livsskeden.
• är med och stärker kyrkans närvaro i samhället.
• vill vara en konstruktiv del av ett arbetslag med engagerade och kunniga medarbetare.
• arbetar gärna i grupp och enskilt, är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• har förmågan att släppa fram andra och synliggöra de frivilliga.
• har datorvana och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetstid förläggs till såväl dagtid som kvällstid, vardagar och helger samt förekommande läger. För tjänsten krävs körkort och egen bil. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar och självklart är prästvigd. Ansökningar från icke-prästvigda hanteras inte. Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Präst25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klinte Pastorat
(org.nr 252003-8031)
Klinte kyrkskolan 703 (visa karta
)
623 76 KLINTEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klinte pastorat Kontakt
kyrkoherde
Kent Österdahl kent.osterdahl@svenskakyrkan.se 070-235 14 55 Jobbnummer
9699749