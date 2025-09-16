Praktiskt lagd problemlösare till supporten
2025-09-16
Hos oss på Maskinklippet är support mycket mer än att bara svara i telefon. Vår support är våra kunders produktexperter och rådgivare, så du behöver inte vara orolig för att arbeta med uppsökande sälj. Vi hjälper våra kunder med alltifrån produktrekommendationer och goda råd till reklamationer och transportspårningar. Mer än 95% av vår verksamhet är e-handel så oftast sker det via mail, chatt och telefon - men ibland även i den lokala butiken och i verkstaden i Mörrum. Vår högsäsong är när gräsmattor och övrig växtlighet växer som mest, dvs april till augusti. Nu söker vi dig som gillar att lösa problem, har datavana i blodet och kan ta folk på ett bra sätt - oavsett om det handlar om att guida någon till rätt produkt eller hjälpa till när något gått snett.
Vi tror att du är den typen som...
Har spenderat många timmar framför datorn (kanske med headset och gamingstol i fokus).
Tycker att tangentbordets kortkommandon är en del av vardagsspråket.
Är händig, praktiskt lagd och van att fixa saker själv. Kanske bor du på en gård, har renoverat mycket hemma eller bara gillar att ta tag i grejer istället för att vänta på hjälp.
Har positiv energi, tålamod och gillar att bemöta människor.
Har intresse för sortiment inom skog och trädgård.
Arbetar strukturerat och kan därmed ha många bollar i luften samtidigt.
Gillar att arbeta och trivs i gemenskapen på en fysisk arbetsplats.
Är rolig att arbeta tillsammans med, du är typen som lever här och nu och har kul med kollegorna snarare än påminner om hur många dagar det är kvar till helgen.
Talar och skriver mycket god svenska och engelska.
Är självgående och ser vad som behöver prioriteras.
Vad jobbet innebär:
Kundkontakt via mail, chatt, telefon och i vår fysiska verksamhet.
Hjälpa till med produktfrågor, rådgivning, orderhantering, reklamationer och transporter.
Bidra med ditt engagemang till ett team där vi hjälps åt och lär av varandra.
Hur kan en vanlig dag se ut?
Vi arbetar 8-17 men erbjuder flextid mellan 7-9 när arbetet tillåter. Just idag väljer du att börja 7.30 med en kopp kaffe och besvarar gårdagens mail. Vid 9.00 öppnar telefonväxel, chatt, butik och verkstad. Första samtalet är en kund som är upprörd för att transportbolaget inte levererat hans maskin i tid, parallellt kontaktar ett fastighetsbolag dig i chatten och ber om att få köpråd och offert på ett större antal maskiner. Inga problem - du gillar att ha många bollar i luften!
12.00 ska kollegan i butiken gå på lunch och du täcker upp en stund och träffar våra kunder som väljer att besöka oss fysiskt i Mörrum. Första kunden vill köpa en robotgräsklippare och du tar med hjälp av digitala verktyg reda på hur kundens trädgård ser ut och vilken modell som är mest lämplig. Nästa kund behöver hjälp med att hitta rätt rem till sin åkgräsklippare och den tredje har en motorsåg med sig som hon vill lämna in i verkstaden för service.
När kollegan kommer tillbaka från lunchen gör ni likt en stafettöverlämning och du tar en stunds paus med lunch. Varför inte också passa på att möta en kollega i en pingismatch eller spendera en stund i massagestolen?
Eftermiddagen går snabbt eftersom du gillar när det finns mycket att göra - mail, chattar och samtal ramlar in. Tyvärr blir det en lugn stund runt 14.30 och då har du alternativa arbetsuppgifter såsom siteunderhåll, plocka upp varor, gå onlinekurs hos leverantören eller beta av andra saker som du har i din backlog (ja, du älskar att använda Trello för att strukturera upp ditt arbete i olika kategorier beroende på prioriterings-ordning så att inget faller mellan stolarna).
16.00 stänger verksamheten och du har en stund kvar att färdigställa mailen som kommit senaste timmen, göra orderadministration och säkerställa att vi håller en hög servicenivå - inget är mer motiverande än ett 5-stjärnigt kundomdöme. Det är ju så vi förblir Sveriges största återförsäljare inom skog och trädgård!
Varför Maskinklippet?
Hos oss får du ett kontorsjobb - men inte ett tråkigt sådant. Här finns fart, variation och kunder som ställer frågor du aldrig ens tänkt på. Du får kombinera ett intresse med din problemlösarförmåga och varje dag möta nya utmaningar.
Du ansluter till en trevlig personalgrupp som hittar på saker tillsammans. Alla anställda har möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag, personalaktiviteter, flextid och utvecklingsmöjligheter.
När rekryterar ni?
Tjänsten är heltid och tillsvidare. Tillträde är flexibelt då det är en ny tjänst som stärker upp ett befintligt team. Vi rekryterar tidigast 10/10 men utan slutdatum. Vi letar inte efter ett perfekt CV. Vi letar efter rätt person. Någon som är redo att kavla upp ärmarna och vara den praktiska produktexpert våra kunder behöver.
Låter det som du? Hör av dig - vi vill gärna träffa dig!
Vi vet vad vi söker och undanber därför vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsbolag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Maskinklippet AB
(org.nr 556554-9937), https://www.maskinklippet.se
375 21 MÖRRUM Jobbnummer
9510251