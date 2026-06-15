Praktikplats - Snickare
FZ Service AB / Snickarjobb / Luleå Visa alla snickarjobb i Luleå
2026-06-15
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Praktikplats - Snickare
Är du studerande inom bygg och vill få praktisk erfarenhet i en professionell arbetsmiljö?
Vi söker nu en eller flera praktikanter inom snickare till våra bygg - och renoveringsprojekt.
Om praktiken
Som praktikant hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna snickare och delta i verkliga byggprojekt. Du får utveckla dina praktiska färdigheter och lära dig hur arbetet fungerar på en professionell byggarbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Montering och byggnation
Renoveringsarbeten
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten
Materialhantering
Arbete enligt ritningar och instruktioner
Medverkan i projekt från start till färdigställande
Vem kan söka?
Vi välkomnar praktikanter från yrkeshögskola (YH), högskola, universitiet, gymnasieskolans byggprogram, vuxenutbildningar samt andra utbildningar inom bygg och snickare.
Vi erbjuder
Praktiks erfarenhet från riktiga byggprojekt
Handledning av erfarna yrkespersoner
En utvecklande och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att bygga värdefulla kontakter i branschen
Goda möjligheter till framtida anställning för rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och kontaktuppgifter via e-post.
E-post: alejandro.zuaznabar@fzab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats - Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FZ Service AB
(org.nr 559472-9963), http://fzab.se
lavgatan 13 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964847