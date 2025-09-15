Praktikant valkansliet inför valet 2026
Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2025-09-15
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker en praktikant till valkansliet under vårterminen 2026.
Valkansliet ingår i kanslienheten som är en del av administrativa avdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen. Valkansliet ansvarar för planering och genomförande av val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 och består i dagsläget av tre personer.
Är du en ordningsam och ambitiös student som vill lära dig hur allmänna val genomförs? Då kan du vara rätt person för oss!
Ditt uppdrag
Som valpraktikant får du lära dig om alla delar i kommunens arbete med att samordna allmänna val. Du kommer framförallt att delta i arbetet med rekrytering av röstmottagare, som är den primära uppgiften under vårterminen, samt bistå i övriga administrativa frågor. Du deltar på valkansliets veckovisa möten och får möjlighet att lära dig om hur såväl en kommun fungerar som hur ett val genomförs i Sverige.
Vid kanslienheten arbetar även nämndsekreterare, registratorer och arkivarier. I rollen som praktikant kan du också få möjlighet att prova på uppgifter inom andra verksamheter.
Det här söker vi hos dig
För att passa i rollen som praktikant hos oss vill vi att:
- Du genomför en eftergymnasial utbildning.
- Du har ett intresse för demokratifrågor.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Du tycker om att samarbeta med andra och bistå dina kollegor i olika frågor.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som exempelvis röstmottagare, inom administration eller service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder.
Mer information och ansökan
Du ansöker utan CV och personligt brev genom att endast besvara de frågor som ställs i samband med din ansökan. Dina svar på frågorna är din ansökan. Svaren kommer att beaktas som ett första skrivprov samt utgöra urvalet för nästa steg i processen. När du söker kommer möjligheten att bifoga filer att finnas, men vi ber dig att trots det inte bifoga någonting, personliga brev som bifogas kommer inte att öppnas.
Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervjuer och referenstagning.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Ej avlönad praktikplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Kanslienheten Kontakt
Sara Jansson 08-6067000 Jobbnummer
9507659