Praktik - Digital Marknadsföring

Biltopia AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping
2026-03-09


Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Biltopia AB i Jönköping

Vi på Biltopia (miljövänlig och snabb mobil bilvård) söker en praktikant som vill få praktisk erfarenhet inom sociala medier, content och digital marknadsföring.
Det här är en praktik där du faktiskt får göra på riktigt - inte bara titta på.
Du kommer bl.a. få jobba med:
Skapa content till Instagram, TikTok & LinkedIn
Redigera korta videos (reels/shorts), gärna med AI-verktyg
Skapa annonser & material i Canva
Testa idéer, analysera vad som funkar och förbättra löpande

Vi söker dig som:
Pluggar marknadsföring / kommunikation / media / liknande - helst men inget krav
Gillar sociala medier och content
Kan Canva och är nyfiken på AI
Är självgående och vill lära dig på riktigt

Vi finns i Jönköping
Praktik med start 9 mars, ca 8-12 veckor (preliminärt till maj)
Du får en mentor att bolla idéer med och lära dig praktisk marknadsföring.

Låter det intressant?
Skicka ett kort intro + CV till jobb@biltopia.se alternativt sök på vår hemsida: https://www.biltopia.se/jobb-biltopia/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka ansökan till: jobb@biltopia.se eller på hemsidan: https://www.biltopia.se/jobb-biltopia/
E-post: jobb@biltopia.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Biltopia AB (org.nr 559504-4719)
Birkagatan 40, Huskvarna (visa karta)
561 33  HUSKVARNA

Jobbnummer
9783668

Prenumerera på jobb från Biltopia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Biltopia AB: