Praktik - Digital Marknadsföring
Biltopia AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biltopia AB i Jönköping
Vi på Biltopia (miljövänlig och snabb mobil bilvård) söker en praktikant som vill få praktisk erfarenhet inom sociala medier, content och digital marknadsföring.
Det här är en praktik där du faktiskt får göra på riktigt - inte bara titta på.
Du kommer bl.a. få jobba med:
Skapa content till Instagram, TikTok & LinkedIn
Redigera korta videos (reels/shorts), gärna med AI-verktyg
Skapa annonser & material i Canva
Testa idéer, analysera vad som funkar och förbättra löpande
Vi söker dig som:
Pluggar marknadsföring / kommunikation / media / liknande - helst men inget krav
Gillar sociala medier och content
Kan Canva och är nyfiken på AI
Är självgående och vill lära dig på riktigt
Vi finns i Jönköping
Praktik med start 9 mars, ca 8-12 veckor (preliminärt till maj)
Du får en mentor att bolla idéer med och lära dig praktisk marknadsföring.
Låter det intressant?
Skicka ett kort intro + CV till jobb@biltopia.se
alternativt sök på vår hemsida: https://www.biltopia.se/jobb-biltopia/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka ansökan till: jobb@biltopia.se eller på hemsidan: https://www.biltopia.se/jobb-biltopia/
E-post: jobb@biltopia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltopia AB
(org.nr 559504-4719)
Birkagatan 40, Huskvarna (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA Jobbnummer
9783668