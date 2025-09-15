PostgreSQL databasadministratör för Linuxmiljö i Stockholm
2025-09-15
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT och tech. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag hos några av landets mest krävande verksamheter. Hos oss får du nära support, snabb beslutsväg och uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad.Dina arbetsuppgifter
I detta konsultuppdrag stöttar du en kund inom banksektorn med drift och förvaltning av PostgreSQL i Linuxmiljö. Du blir en nyckelperson för stabilitet, prestanda och säkerhet i kundens databasplattform.
Förvalta och driva PostgreSQL-miljöer på Linux för flera interna system
Planera och genomföra patchning, uppdateringar och konfigurationer
Felsöka och optimera prestanda samt stödja utvecklings- och systemägartem
Arbeta proaktivt med sårbarhetshantering och härdning av plattformen
Säkerställa hög tillgänglighet, robusta rutiner och tydlig dokumentation
Placeringsort Stockholm med möjlighet till visst hybridarbete
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flerårig erfarenhet som teknisk DBA med helhetsansvar i produktion
Mycket goda kunskaper i PostgreSQL på Linux inklusive prestandaoptimering
Stark förståelse för infrastruktur och plattformsförvaltning
Dokumenterad vana av patchning, uppgraderingar och konfigurationsstyrning
Förmåga att arbeta självständigt, leda eget område och vara stöd för andra
Svenska i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet från bank/finans eller annan reglerad miljö
Automatisering och IaC för databaser och servrar
Övervakning och kapacitetsplanering i större, affärskritiska miljöer
Certifieringar inom PostgreSQL och/eller LinuxSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "PostgreSQL databasadministratör för Linuxmiljö i Stockholm (13048)".
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
