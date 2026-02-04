Postdoktorstjänst i tillämpad geokemi
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Tillämpad geokemi vid LTU fokuserar på förekomst och mobilitet av grundämnen samt geokemiska processer som sker i berg, jord och vatten vid jordens yta. Forskningen omfattar både naturliga och antropogena källor som påverkas av atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär.
Forskargruppen har en stark experimentell och tillämpad profil, med välutrustade laboratorier och omfattande samarbeten med industri och offentlig sektor, allt med syfte att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu en hydrogeolog/geokemist för att komplettera vår grupp.
Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.
Projektbeskrivning
Utvinningen av kritiska råmaterial (CRM) förväntas öka i hela Europa. I Sverige är forskningen för närvarande inriktad på prospektering av CRM-malmer, med särskilt fokus på malmer som innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE). Sverige har stor potential att etablera sig som en global ledare inom hållbar REE-gruvdrift. För att uppnå detta krävs låg påverkan på miljön, för att minimera negativa effekter på omgivande ekosystem. Oeffektiva processmetoder och felaktig hantering av gruvavfall kan leda till allvarliga miljö- och folkhälsorisker. Kunskapen om de miljömässiga effekterna av REE och andra CRM är i dagsläget begränsad.
I samarbete med Naturvårdsverket erbjuder vi nu en tvåårig strategisk postdoktorstjänst med syfte att utvärdera pågående forskning om de miljöutmaningar som är förknippade med de malmtyper som för närvarande undersöks i Sverige. Postdoktorn kommer att utforma ett tvärvetenskapligt ramverk för att identifiera och prioritera CRM som kan utgöra miljörisker i landet. Ramverket kommer att ta hänsyn till faktorer såsom mineralförekomst, associerade problematiska mineral, geokemiskt beteende, mobilitet, biotillgänglighet, toxicitet och hydrogeologiska egenskaper, och kommer att utvärderas efter en bedömningsmetodik utvecklad av USGS. Särskilt fokus kommer att läggas på REE.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att:
• Utvärdera pågående forskning om miljöfrågor kopplade till olika CRM-malmtyper, med särskilt fokus på REE
• Utveckla ett tvärvetenskapligt ramverk för att identifiera och prioritera CRM som kan innebära miljörisker i Sverige, inspirerat av USGS bedömningsmodell
• Integrera flera evidenslinjer, inklusive data om CRM-förekomst, associerade problematiska mineral, geokemiskt beteende, biotillgänglighet, toxicitet och hydrogeologi
• Tillämpa det utvecklade ramverket för att identifiera de CRM som utgör störst miljömässig risk och välja en malmtyp för fördjupad studie
• Undersöka den identifierade CRM i detalj för att förstå dess miljömässiga spridningsvägar och påverkan, särskilt med avseende på vattenkvalitet
• Föreslå uppströmsstrategier inom gruvvärdekedjan för att minimera eller förhindra negativa effekter på nedströms miljöer
• Samarbeta med tvärvetenskapliga forskargrupper inom LTU och partnerinstitutioner för att samordna det utvecklade angreppssättet med pågående nationella och internationella initiativ
• Projektet är en del av CAMMCRM vid LTU och postdoktorn förväntas delta i workshops och seminarier kopplade till detta
• Bidra till undervisning och handledning samt stödja kurser och studentprojekt inom miljögeokemi och hållbar gruvdriftKvalifikationer
För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom tillämpad geokemi, hydrogeologi, mineralogi eller närliggande ämne. En doktorsexamen som erhållits högst tre år före sista ansökningsdag är meriterande. Sökande som avlagt doktorsexamen tidigare kan också beaktas om särskilda skäl föreligger, exempelvis olika former av lagstadgad ledighet.
Obligatoriska kvalifikationer
• Kompetens inom hydrogeologi
• Kunskap om geokemiska vittringsprocesser
• Erfarenhet av vatten- och jordprovtagning
• God förmåga att använda databearbetningsprogram såsom IoGAS eller motsvarande
• Erfarenhet av GIS-programvara såsom QGIS eller liknande
• Kunskap om kritiska råmaterial
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Bakgrund inom mineralogi
• Förståelse för olika malmtyper och bergartsbildande mineral
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Erfarenhet av analytiska tekniker såsom SEM, XRD, ICP-MS, LA-ICP-MS, IRMS
Information
Heltidsanställning på visstid i två år med placering i Luleå. Tillträde: April 2026 eller enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta:
Universitetslektor Lina Hällström
• 46 920-49 35 43lina.hallstrom@ltu.se
Eller
Docent Thomas Aiglsperger
• 46 920-49 10 16thomas.aiglsperger@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
Sista dag att ansöka är Februari 28, 2026

Referensnummer: 6943-2025
Sista dag att ansöka är Februari 28, 2026
Referensnummer: 6943-2025 Ersättning
