Postdoktor till hälsofrämjande forskningsprojekt
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-10-17
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Arbetsuppgifter
Vid institutionen för fysisk aktivitet och hälsa bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom ämnesområdena psykologi, fysisk aktivitet och hälsa. I tjänsten ingår medverkan i två forskningsprojekt: det ena fokuserar på att kartlägga och mäta kondition och styrka hos ungdomar, medan det andra syftar till att utveckla och utvärdera en insats för att minska skärmtid och främja psykisk hälsa. Tjänsten omfattar även undervisning i hälsopromotion och forskningsmetodik på både kandidat- och masternivå.
För dessa projekt söker vi nu en postdoktor. Som postdoktor kommer du att hjälpa till i arbetet med att rekrytera deltagare, planera och genomföra datainsamling, bearbeta och analysera data samt skriva rapporter och vetenskapliga artiklar.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Rekrytera deltagare i skolor.
• Stötta utveckling av insats för att minska skärmtid för att främja psykisk hälsa.
• Planera och genomföra mätningar ute på skolor, bland annat kondition, muskelstyrka, vikt- och längdmätning, enkäter, kognition och accelerometermätningar.
• Bearbeta och analysera kvantitativ data.
• Sammanställa resultat i vetenskapliga artiklar och rapporter.
• Arbetsleda personal i projekten.
• Administrativa uppgifter relaterade till datainsamlingen.
• Bistå i andra arbetsuppgifter relaterade till studierna.
• Kursansvar, undervisning och handledning av studenter.
Behörighetskrav
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap eller inom motsvarande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.
Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• Mycket stor vikt läggs vid tidigare dokumenterad erfarenhet av storskalig nationell datainsamling och hälsofrämjande forskningsprojekt med ungdomar.
• Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att samla in, bearbeta och analysera data kring kondition, skärmtid och psykisk hälsa.
• Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet forskningsarbete i skolmiljö med ungdomar.
• Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom god samarbetsförmåga, vara noggrann, organiserad, självständig och social.
• Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av arbetsledning i projekt.
• Stor vikt läggs vid goda kunskaper i statistikprogram.
• Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av att skapa filmer för projekt.
• Stor vikt läggs vid flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Vikt läggs vid tidigare erfarenhet av undervisning såsom föreläsningar, hålla i seminarium och handleda studenter.
Tidsbegränsad anställning motsvarande 100 % av heltid i 2 år, med möjlighet till förlängning. Tillträdesdag den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter, ledningsuppdrag, samt publikationslista (CV)
• personligt brev
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
• doktorsavhandling
• åberopade publikationer (högst 3 st).
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 31 oktober.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)
(org.nr 202100-4334), http://www.gih.se Arbetsplats
Gymnastik- och idrottshögskolan Kontakt
Facklig företrädare, Saco-S
Kerstin Hamrin kerstin.hamrin@gih.se 08-120 538 16 Jobbnummer
9562650