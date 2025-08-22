Postdoktor inom stokastisk kontrollteori
2025-08-22
Vill du arbeta med stokastisk kontrollteori, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Matematiska institutionen bedriver forskning och erbjuder utbildning på grundnivå till forskarnivå inom matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 120, inklusive 30 doktorander. Avdelningen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik.
Bedriva forskning om stokastisk kontrollteori inom projektet "Investeringar och optimalt lärande". Undervisning och administration kan ingå (högst 20 procent).
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Dokumenterad förmåga att bedriva excellent forskning inom stokastisk kontrollteori med ofullständig information och tillämpningar på finansiella och statistiska problem. Relevanta delområden inkluderar optimal stoppteori, klassisk stokastisk kontrollteori, singulär stokastisk kontroll, sekventiell analys, dynamisk spelteori och studier av stokastiska kontrollproblem som är relevanta för finansiella tillämpningar.
Goda kunskaper i talad och skriven engelska.
Ansökningsförfarande
Ansökan bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta färdigheter, CV, publikationslista samt annan relevant information, inklusive kontaktuppgifter till högst två referenser. Vi önskar inte några rekommendationsbrev.
Uppsala universitet strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats som främjar lika möjligheter och attraherar kvalificerade kandidater som kan bidra till universitetets excellens och mångfald. Vi välkomnar ansökningar från alla delar av samhället och från personer med olika bakgrunder.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Erik Ekström, e-mail erik.ekstrom@math.uu.se
, telefon 018-4713834
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025, UFV-PA 2025/2489
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
