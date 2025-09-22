Postdoktor Inom Skogsgenomik Vid Upsc
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC, https://www.upsc.se)
som är ett kompetenscentrum för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. UPSC vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser.
För att stärka innovation inom biologisk produktion, baserat på de senaste framstegen inom genomforskning, finansierar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) tillsammans med Svensk Strategisk-stiftelsen postdoktorala tjänster. De kombinerade genomiska projekten fokuserar på innovationer för olika trädslag och omfattar bland annat genomsekvensering av barrträd samt re-sekvensering för att identifiera genomutveckling och den genomiska grunden för variation i fenotypiska egenskaper. Projekten inkluderar även GWAS för att kartlägga den genetiska basen för observerad variation i adaptiva och ekonomiskt viktiga träddrag. Ett viktigt mål är att tillämpa genomiskt urval för genetisk förädling av olika trädslag. Vi söker därför postdoktorer som vill bedriva forskning inom genomisk vetenskap på barrträd, med fokus på genomiskt urval i gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris).
Om jobbet
Att förstå den genomiska grunden för populationsvariation och lokal anpassning, baserat på genomsekvensering och jämförande genomik, är ett forskningsområde i framkant för att studera genetisk anpassning till klimatförändringar. Du kommer att delta i genomikprojekt för barrträd som omfattar:
•
Populations- och jämförande genomikanalyser för att belysa barrträdens adaptiva evolution.
•
Genome-wide association-studier (GWAS) och genomiskt urval för kvantitativa egenskaper, inklusive fenologi, blomning, massivved, tillväxt och adaptiva egenskaper.
Din bakgrund
Den sökande är välmotiverad och har god förmåga att arbeta i team, med erfarenhet inom områden som bioinformatik, statistik, datorprogrammering, kvantitativ genetik och/eller populationsgenetik. En doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämne är ett krav, liksom muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga på engelska.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.
UPSC består av två institutioner som tillhör två universitet, Umeå universitet (https://www.umu.se/)
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU; https://www.slu.se/).
Här arbetar cirka 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter. Hos oss finns ett 30-tal gruppledare och våra forskare har tillgång till toppmoderna analysplattformar, unika resurser för t ex trädgenomik och växtodlingsanläggningar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och stöttar våra forskare genom hela karriären, bland annat genom utbildning och individuell karriärvägledning.
Placering:
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
2025-12-06 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
