Postdoktor inom Mänsklig interaktion med humanoid Unitree G1
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-06-22
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Institutionen för datavetenskap söker en postdoktor inom projektet "Mänsklig interaktion med humanoiden Unitree G1" inom WASP, lett av lektor Zoe Falomir. Anställningen är på heltid i två år med planerad start hösten 2026, eller enligt överenskommelse.
Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet är en internationell miljö för forskning och utbildning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Läs mer på Institutionen för datavetenskap.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Detta projekt föreslår implementeringen av en kognitiv agent i en humanoid robot som samarbetar med en mänsklig partner för att lösa ett rumsligt problem (t.ex. 3D-pussel).
Uppgifter: Följande ska utföras: (i) scenförståelse: detektion av objekt och relationer mellan objekt, och användning av dessa relationer för att dra slutsatser om ny kunskap (dvs. resonemang); (ii) utforska objektens affordanser, lära sig konsekvenser av utförda handlingar och berika kunskapsbasen (dvs. lärande genom interaktion); (iii) använda tidigare erfarenheter för att förutsäga handlingar som kan vara användbara i nuet, testa dem och uppdatera kunskapsbasen (dvs. uppdatera lärande). Även att skriva vetenskapliga artiklar och kommunicera våra forskningsframsteg på konferenser.
Metoder: Programmering av en humanoid plattform med hjälp av ROS2-paket, använda SLAM, använda imitationsinlärning algoritmer för att lära sig pick-and-place-åtgärder, designa HRI-experiment med användare, utvärdera data och dela kod och riktmärken i öppna arkiv.
Denna postdoktorala tjänst finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av lärare. Läs mer: https://wasp-sweden.org/Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Detta behörighetskrav måste vara uppfyllt senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Obligatoriska kvalifikationer
Den sökande ska ha dokumenterad expertis inom följande områden:
Doktorsexamen inom relevant område, med erfarenhet av robotik, särskilt programmering av humanoida plattformar
Ingenjörsexamen inom ett område relaterat till:
mekanik
automatisk styrning
mekatronik
robotik
artificiell intelligens
Dokumenterad forskningserfarenhet inom robotstyrning och mer generellt komplexa system Mycket goda programmeringskunskaper (t.ex. C/C++, Python, ROS) Goda färdigheter i numerisk analys Avancerad kunskap inom maskinseende Erfarenhet av människa–robot-interaktion
Särskilt meriterande
Det är särskilt meriterande om den sökande har:
Doktorsexamen med inriktning mot humanoida plattformar
Övriga meriterande kvalifikationer
Det är dessutom meriterande om den sökande har:
Publikationer i välrenommerade konferenser såsom ICRA, IROS eller HRI (eller motsvarande)
Praktisk erfarenhet av humanoida plattformar
Kunskap inom kognitiv robotik och kognitiva arkitekturerDina personliga egenskaper
Viktiga personliga egenskaper är:
Mycket god förmåga att kommunicera vetenskapligt i tal och skrift på engelska
God samarbetsförmåga, inklusive att kunna kommunicera och arbeta effektivt tillsammans med andra samt delta i tvärvetenskapliga projekt
Hög grad av självständighet, god problemlösningsförmåga samt förmåga till kritiskt och kreativt tänkande
Arbetsspråket i gruppen (och på institutionen) kommer att vara engelska.Så ansöker du
En fullständig ansökan bör innehålla:
Följebrev som beskriver dina forskningsintressen, projektidéer och kontaktinformation.
Curriculum vitae (CV) med publikationslista inklusive DOI-länkar
Bekräftad kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som klargör när doktorsexamen förväntas erhållas
Verifierade kopior av andra examensbevis, lista över genomförda akademiska kurser och betyg
Kopia av doktorsavhandling och upp till 5 relevanta artiklar
Andra dokument som sökanden vill åberopa.
Kontaktuppgifter till två personer som är villiga att agera referenser.
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på denna sida. Sista ansökningsdag är den 4 september 2026.
Vid frågor, kontakta Zoe Falomir på zoe.falomir@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
9973289