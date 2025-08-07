Postdoktor inom Halvledarmaterial
Linköpings universitet / Fysikjobb / Linköping Visa alla fysikjobb i Linköping
2025-08-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Inom Halvledarmaterial vid IFM finns utrustning för studier av enkla punktdefekter i olika material, bl.a. kiselkarbid. Utrustningen omfattar flera olika anläggningar, såsom optisk spektroskopi (fotoluminiscens och Raman spektroskopi), interferometer kopplat till SCNW detektorer och time-tagger för korrelationsmätningar på fotoner, med flera. Arbetsuppgifterna rör olika aspekter av behandling, underhåll och användning av utrustningen för fysiska mätningar på olika prover. Uppdraget omfattar också förmågan att analysera erhållna resultat, samt delta i kommande vetenskapliga publikationer.
Din uppgift innebär också att bidra till experimentdesign genom programmering av befintlig utrustning.
Vi söker dig som är ansvarsfull samtidigt som du kan få saker gjorda på ett effektivt sätt. Det senare är av stor vikt på grund av hårda konkurrensen inom motsvarande forskningsområdet.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Du ska ha:
• Avlagt doktorsexamen inom materiefysik eller liknande senast 2022. Relevant utbildning på doktorandnivå, särskilt omfattande kurser i fysik, matematik, och kvantmekanik.
• Lång programmeringserfarenhet i programmeringsspråket Python då befintlig mjukvara är skriven i det språket.
• Förmåga att programmera samt analysera befintliga datorprogram och kunna sätta sig in i innehållet för att kunna modifiera det.
• Erfarenhet av att genomföra optiska mätningar vid låga temperaturer.
• Erfarenhet av användning av samma eller liknande utrustning som används i optiskt labb
• Detaljkännedom om uppbyggnad och funktion av de olika komponenter som utgörs av utrustningen.
• God kommunikationsförmåga, mycket god samarbetsförmåga samt kunna arbeta självständigt.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen Halvledarmaterial som bedriver forskning och forskarutbildning inom området. Dina arbetsuppgifter är speciellt förlagda till den verksamhet som utnyttjar utrustning för experiment i optiska labbet. Syftet med arbetet är att bedriva forskning inom området defekter i kiselkarbid för kvantteknologi.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 augusti 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Biträdande professor
Ivan G. Ivanov ivan.gueorguiev.ivanov@liu.se +46 13 28 25 32 Jobbnummer
9449117