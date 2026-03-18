Postdoktor inom grisnutrition och metabolism
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-03-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Om jobbet
Vi söker en mycket motiverad postdoktoral forskare som vill ansluta sig till vårt forskarteam i ett projekt med fokus på tarmflora och tarmhälsa hos grisar.
Kandidaten vi söker kommer att arbeta i olika projekt som fokuserar på mikrobiomet och den immunologiska utvecklingen hos grisar i relation till nutrition och skötsel. Forskningen kommer att inriktas på att förstå hur nutrition och skötselstrategier påverkar tarmhälsa, metabolism, mikrobiomet och resistomet hos grisar, med målet att förbättra robusthet och tålighet mot sjukdomsutveckling. Forskningsmetodiken bygger främst på olika molekylärbiologiska verktyg, inklusive sekvensering och bioinformatik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bedriva forskning med fokus på hur nutrition och skötsel påverkar metabolism, immunfunktion, mikrobiom och resistom hos grisar.
• Använda molekylära verktyg för att utvärdera effekter på immunfunktionen hos grisar.
• Använda bioinformatiska verktyg för att analysera metagenom och transkriptom-dataset från grisar och deras levnadsmiljö.
• Publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft och presentera resultat vid konferenser.
Din bakgrund
• Doktorsexamen i husdjursvetenskap, biologi, veterinärmedicin eller motsvarande.
• Erfarenhet av forskningsprojekt med fokus på lantbruksdjur, främst grisar.
• Starka analytiska färdigheter, med erfarenhet av storskalig dataanalys från mikrobiom- och resistom-analyser.
• Erfarenhet av att jobba med molekylärbiologi.
• Goda kunskaper inom bioinformatik för att hantera sekvensdata.
• Goda kommunikationsfärdigheter och en relevant publikationsmeritlista.
• Kunna skriva och kommunicera på engelska flytande.
• Kunna förstå svenska i tal och skrift.
Meriterande är förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.Om företaget
Målet på vår institution är att främja god djurhållning och djurvälfärd samt en hållbar livsmedelsproduktion med hög produktkvalitet genom forskning och utbildning om djur med fokus på foder och nutrition, skötsel och miljö, etologi och djuretik, djurvälfärd och djurskydd. Vi är ca 125 medarbetare som arbetar i Uppsala, Skara, Umeå och Göteborg.
Mer information om institutionen: Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
1 juni eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-06.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Johan Dicksved fornamn.efternamn@slu.se +4618672810
