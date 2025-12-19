Postdoktor inom global hälsa
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker nu en driven och metodstark postdoktor.
Vid avdelningen för Socialmedicin och Global Hälsa (SMGH) arbetar vi med globala folkhälsofrågor inom utbildning, forskning och kapacitetsutveckling i samverkan med det globala samhället. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella organisationer och internationella partners genom långsiktiga och jämlika samarbeten, med pågående projekt inom utbildning, forskning och kapacitetsutveckling i flera länder i Afrika och Asien. Verksamheten är lokaliserad på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, och leds av Professor Anette Agardh. Avdelningen består av forskare, lärare, statistiker och administrativ personal.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Forskningsuppgiften består av att delta i epidemiologiska forskningsprojekt som undersöker sambandet mellan miljöexponeringar (luftföroreningar, buller, light at night, gröna områden) och hälsa, samt forskning om migration, våldsutsatthet - inklusive sexuellt våld - och hälsa bland unga migranter. Detta inkluderar att fördjupa sig i relevant forskningslitteratur, identifiera kunskapsluckor, genomföra statistisk bearbetning och analys av befintliga data, samt skriva både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.
Kursledning och undervisning inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap, samt undervisning i epidemiologi, global hälsa och mänskliga rättigheter ingår.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen (under de tre senaste åren) i folkhälsovetenskap
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom statistik och epidemiologi
- Erfarenhet av att arbeta med registerdata och miljöexponeringsdata, inklusive användning av program som Stata och SPSS.
Erfarenhet av att självständigt leda och publicera litteraturöversikter Dokumenterad kunskap och erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder. Dokumenterad erfarenhet av kursledning och undervisning inom folkhälsovetenskap och epidemiologi på avancerad nivå. Högskolepedagogisk utbildning. Förmåga att arbeta självständigt samt samverka med andra i forskargrupperna. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter samt forskning inom migration och hälsa.
- Erfarenhet av arbete i mångkulturell miljö.
- Dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete, helst inom FN systemet.
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper; arbetsuppgifterna kräver att du har en god samarbetsförmåga samt tycker om att jobba i team. Vidare ska du tycka det är givande och intressant att arbeta i en mångkulturell miljö och med internationella samarbetspartners.
Vi erbjuder
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på två/tre år, 100% med startdatum omgående eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Malmö.
Anställningen är tidsbegränsad till två år, enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.
Övrigt
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
