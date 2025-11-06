Postdoktor inom effekterna av extremväderhändelser
Vill du arbeta med forskning inom effekterna av extremväderhändelser, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med cirka 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper
Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se:https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslaraför
mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära.
Svenskt centrum för extrema klimathändelser (climes) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE. Centret är kärnan i ett tvärvetenskapligt vetenskapsnätverk, och har som mål att organisera flera olika återkommande möten, internationella utbyten och utbildningsevenemang. Centret är dessutom värd för flera nationella och internationella forskningsprojekt med fokus på effekterna av extrema klimathändelser: från ekonomiska förluster till påverkan på ekosystem och effekterna på samhälle och folkhälsa. Tjänster vid centret ger en stor frihet att utveckla egna forskningsidéer, generösa medel för internationella vistelser inom centrets nätverk, möjlighet att föreslå ledande utländska experter att bjudas in till Sverige för forsknings besök och stort fokus på karriärutveckling.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom Svenskt centrum för extrema klimathändelser (climes). Du kommer att arbeta med datainsamling om och/eller analys av effekterna av extrema väderhändelser på mellanbreddgraderna. Inom denna ram finns det stor frihet att fokusera på olika specifika ämnen eller analysmetoder. Undervisning kan komma att ingå med högst 20%. Du ska placeras vid Institutionen för geovetenskaper i Uppsala, men förväntas resa både inom och utanför Sverige.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i klimatvetenskap, meteorologi, katastroflära, fysik, tillämpad matematik, statistik, datavetenskap eller relaterade discipliner eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vi söker dig som är drivande, arbetar självständigt och är initiativtagande. Du ska gilla att utveckla och testa nya idéer. Du ska också visa förmågan att kommunicera din forskning på ett tidseffektivt sätt genom referentgranskade artiklar i ledande internationella akademiska tidskrifter och ha utmärkta färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du behöver ha god samarbetsförmåga då arbetet innefattar kollaborationer med olika internationella forskningskretsar och centra.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet med analys av stora klimatdata samt arbete med extremväder är högst meriterande. Vi värdesätter hög kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
Ansökan skall innehålla:
- En Curriculum Vitae.
- En kort forskningsrapport (max. 2 sidor) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till centrets arbete och beskriver befintliga kunskapsbrister inom forskningsområdet.
- En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
- Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer). Referensbrev undanbedes.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, 018-471 2588, mailto:gabriele.messori@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025, UFV-PA 2025/3355.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
