Postdoktor inom cellulosakemi
Vi söker nu en postdoktor inom cellulosakemi med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping
Ämnesområde
Postdoktortjänsten är placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Institutionen för naturvetenskap och teknik på Campus Norrköping, Linköpings universitet. LOE är internationellt ledande inom forskning om organiska och elektroaktiva material, med särskilt fokus på samspelet mellan joner och elektroner i funktionella material och enheter. Laboratoriet omfattar cirka 150 forskare och erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Projektet bedrivs inom Assist. Prof. Peter Olséns forskargrupp i Green Polymer Chemistry. Gruppen utvecklar nya metoder inom grön och selektiv syntetisk kemi med inriktning mot funktionella och hållbara biobaserade polymera material. En central del av forskningen är kemisk modifiering av cellulosa och andra träbaserade komponenter, där fokus ligger på kontrollerad och selektiv funktionalisering, mekanistisk förståelse samt struktur-egenskapsrelationer.
Projektets mål är att utveckla nya gröna och selektiva kemiska strategier för att skräddarsy cellulosa på molekylär nivå och att koppla den kemiska designen till avancerad materialkarakterisering. Arbetet omfattar organisk syntes, reaktionsutveckling i vatten- eller lösningsmedelsminimerade system, samt avancerade analysmetoder såsom NMR, spektroskopi och andra strukturupplösande tekniker.
Anställningen erbjuder möjlighet att arbeta i gränslandet mellan organisk kemi, polymerkemi och materialkemi, med tydligt fokus på att översätta molekylär kontroll till funktionella och hållbara material.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Du kommer att bedriva självständig och projektorienterad forskning inom cellulosakemi, med fokus på selektiv och grön kemisk modifiering av biobaserade polymert material. Arbetet innefattar utveckling av nya syntesstrategier, reaktionsdesign och mekanistiska studier med särskild betoning på hållbara metoder.
Forskningsuppgifterna inkluderar planering och genomförande av experimentellt arbete, såsom funktionalisering av cellulosa och relaterade biopolymerer, samt avancerad kemisk och strukturell karakterisering med tekniker som NMR-spektroskopi och andra relevanta analytiska verktyg. Arbetet omfattar även tolkning av data, vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter och presentation av resultat vid nationella och internationella konferenser.
Du förväntas bidra till utvecklingen av nya forskningsidéer och ansökningar om forskningsmedel, aktivt delta i vetenskapliga diskussioner inom forskargruppen och, när tillämpligt, bistå vid handledning av doktorander och masterstudenter.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker kandidater med doktorsexamen i polymerkemi, materialkemi, cellulosakemi eller ett närliggande område.
Meriterande kvalifikationer inkluderar:
• Erfarenhet av kemisk modifiering av biopolymerer, särskilt cellulosa eller andra träbaserade material
• Erfarenhet av hållbara eller gröna syntesstrategier
• God kunskap om avancerade kemiska karakteriseringsmetoder, såsom NMR-spektroskopi och relaterade spektroskopiska tekniker
• Erfarenhet av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter
Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan kemi och materialvetenskap ses som en tillgång.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
