Postdoktor inom batterimaterial från återvunna metallströmmar
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Mer information se vår hemsida.
Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, https://wise-materials.org).
WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola (https://wise-materials.org/research-school/),
ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.
Arbetsuppgifter Projektet fokuserar på att förstå hur spårföroreningar i återvunna metallsulfatlösningar påverkar syntesen och kvaliteten hos prekursorer till katodaktiva material (pCAM) som används i litiumjonbatterier. Forskningen behandlar utmaningar i cirkulära batterivärdekedjor, där metaller som återvinns genom återvinningsprocesser kan innehålla restföroreningar som påverkar prekursorsyntes, partikelmorfologi och slutlig materialprestanda. Postdoktorn kommer att undersöka ammoniakstyrd samutfällning av prekursormaterial och studera hur föroreningar såsom Li+, Na+, F, Mg2+, Cu2+ och Al3+ påverkar fällningskemi, metallfördelning och prekursorernas kvalitet. Arbetet kommer att kombinera systematiska experimentella studier med avancerad materialkarakterisering för att etablera en mekanistisk förståelse och definiera acceptabla föroreningsnivåer för prekursorsyntes från återvunna metallströmmar. Projektet innefattar experimentell design, syntes och karakterisering av prekursormaterial samt analys av hur föroreningar påverkar fällningsbeteende och partikelegenskaper. Utvalda prekursormaterial kan även utvärderas genom kalcinering och elektrokemiska tester för att bedöma den potentiella påverkan av föroreningar på batteriprestanda. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden.
Arbetsuppgifterna innefattar även (exempel):
Forskning inom området hydrometallurgi, batteriåtervinning, prekursorsyntes och batterimaterial
Planering och genomförande av fällningsexperiment i multikomponenta vattenbaserade metallsystem
Karakterisering av prekursormaterial, inklusive kemiska, morfologiska och elektrokemiska analyser, kalcinering samt prestandatestning i litiumjonbattericeller
Dataanalys och spridning av forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och konferenspresentationer
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Möjlig handledning av examensarbeten
Samverkan med industri och samhälle i stort
Administration kopplad till ovanstående arbetsuppgifter.
KvalifikationskravDoktorsexamen i kemi, kemiteknik, materialvetenskap, metallurgi eller motsvarande/annat närliggande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Kemi, kemiteknik, materialvetenskap, metallurgi eller motsvarande/annat närliggande område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer. Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling. Förmågan att arbeta både självständigt och i samarbete med andra är av stor betydelse. Arbetsgruppen är liten men mycket produktiv och ställer höga krav på samarbetsförmåga. Kandidaten måste ha mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska
Önskvärt/meriterande i övrigtAvancerad kunskap och/eller praktisk erfarenhet inom ett eller flera av följande områden är meriterande.
Samutfällningssyntes av övergångsmetallhydroxider eller katodprekursormaterial
Karakterisering av batterimaterial med tekniker såsom ICP-OES/ICP-MS, SEM, XRD eller partikelstorleksanalys
Partikelkarakterisering, t.ex. analys av partikelstorleksfördelning eller mätning av packningsdensitet
Hydrometallurgisk bearbetning eller återvinning av batterimaterial
Framställning och elektrokemisk testning av litiumjonbattericeller
Kemisk systemsimulering eller termodynamisk/specieringsmodellering (t.ex. HSC Chemistry, FactSage eller liknande)
Erfarenhet av programvara för dataanalys (t.ex. Python, MATLAB, Origin)
Förmåga att arbeta i samarbete inom tvärvetenskapliga forskarteam
Om anställningen Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: UppsalaOm ansökanAnsökan ska innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg. Ansökningarna kommer att bedömas enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, erfarenhet inom relevanta områden samt personlig lämplighet.Upplysningar om anställningen lämnas av:Nathalia Vieceli, nathalia.vieceli@kemi.uu.se
+46761866115 ellerMartin Sahlberg, martin.sahlberg@kemi.uu.se
+46704958939Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2026, UFV-PA 2026/914.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
