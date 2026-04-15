Postdoktor i utbildningsekonomi
2026-04-15
För att läsa annonsen på engelska, vänligen se https://www.ifau.se/en/About-IFAU/available-positions/postdoktor-in-economics-of-education/
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utlyser en tvåårig postdoktoranställning i utbildningsekonomi. Postdoktorn kommer att arbeta tillsammans med docent Anna Sjögren, professor Björn Öckert och medförfattare i ett forskningsprojekt som undersöker betydelsen av föräldrars färdigheter för barns livschanser. Anställningen påbörjas senast den 1 september 2026.
Som postdoktor kommer du att arbeta nära projektgruppen och hantera omfattande svenska registerdata över färdigheter, utbildning och hälsa. Arbetsuppgifterna omfattar beställning, uppbyggnad och bearbetning av data samt genomförande av ekonometriska analyser, huvudsakligen i Stata. Målet är att producera vetenskapliga publikationer i samarbete med forskargruppen. Det finns även utrymme att bedriva egna forskningsprojekt. Anställningen innefattar inte undervisning.
IFAU är ett statligt forskningsinstitut med cirka 50 anställda, belägen i Uppsala. IFAU utvärderar arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik samt bedriver policyrelevant forskning inom arbetsmarknadsekonomi. Vi har nära samarbete med Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med ett kreativt och kollegialt arbetssätt.
Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i nationalekonomi, avlagd eller förväntad senast i augusti 2026. Examen ska ha erhållits under de senaste tre åren.
• Stark forskningspotential.
• Dokumenterad förmåga att bedriva empirisk forskning inom arbetsmarknadsekonomi med användning av administrativa data.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
• Mycket god samarbetsförmåga.
Meriterande
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av arbete med svenska administrativa register, särskilt inom hälsa, utbildning och färdigheter, samt god kännedom om svenska institutionella förhållanden.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2026.
Ansökan ska innehålla:
• Personligt brev.
• CV, inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
• Job market papper eller motsvarande arbete.
• Två ytterligare forskningsarbeten.
Märk din ansökan med Dnr 65/2026 och skicka den via e-post till ifau@ifau.uu.se
Kontakt
För frågor om anställningen, kontakta:
Docent Anna Sjögren, +46 18-471 60 58, anna.sjogren@ifau.uu.se
Professor Björn Öckert, +46 18-471 70 95, bjorn.ockert@ifau.uu.se
Facklig företrädare Olof Rosenqvist, +46 18-471 60 50, olof.rosenqvist@ifau.uu.se
Mer information om IFAU finns på ifau.se.
Personuppgifter som används för rekrytering är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. CV, personligt brev och annan information gallras efter två år. Personuppgifterna för den som anställs bevaras enligt gällande regler.
Eftersom IFAU är en myndighet blir ansökningar som kommer in en allmän handling och kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
IFAU värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande oavsett kön eller bakgrund.
