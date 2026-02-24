Postdoktor i tillämpad matematik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för datorseende och maskininlärning vid Matematikcentrum.
Matematikcentrum är en institution som är gemensam för både den tekniska och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Inom avdelningen för datorseende och maskininlärning finns flera seniora forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom datorseende vid institutionen inleddes i mitten av 1980-talet och omfattar i dag (i) geometri och datorseende (inklusive analys av video-, ljud-, radio- och radarsignaler), (ii) medicinsk bildanalys samt (iii) maskininlärning och artificiell intelligens. Avdelningen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en dokumenterad förmåga att omsätta forskningsresultat i praktiska tillämpningar för slutanvändare.
Anställningen finansieras genom sådd-finansiering från Lunds universitet för att möjliggöra samarbete mellan de två strategiska forskningsområdena eSSENCE och NanoLund. Detta innebär att postdoktorn kommer att ha fördelen av att ingå i båda dessa två forskningsnätverk.
Särskild ämnesbeskrivning
Projektet handlar om matematisk modellering av komplex flödesdynamik, i synnerhet viskoelastiska flöden i nanostrukturer. Arbetet innefattar både matematisk modellering och maskininlärning, med analyser på såväl simulerade som experimentella data.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifter omfattar:
forskning inom ämnesområdet
undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
handledning av examensarbeten och doktorander
aktivt arbete med att söka extern forskningsfinansiering
samverkan med näringsliv och samhälle
administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Forskningen kommer att fokusera på utveckling och tillämpning av avancerade modellerings- och maskininlärningsmetoder och kan omfatta följande områden:
Dimensionsreduktion
Datadrivna metoder för skattning av dynamiska modeller
Datadrivna metoder för skattning av diskriminanta modeller
Utformning och användning av själv-kodare (VAE:er, GAN:er), diffusionsmodeller samt andra maskininlärningsmetoder för analys av och studier av sannolikhetsfördelningar i latent rum.
