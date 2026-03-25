Postdoktor i statskunskap
2026-03-25
Forskningsprojektet Det sociala och biologiska arvets betydelse för människors livschanser: Nya ansatser i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och genetik är finansierat av ett fyraårigt infrastrukturanslag från Vetenskapsrådet.
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur det komplexa samspelet mellan gener och miljö formar människors hälsa och deras position i den sociala och ekonomiska hierarkin. Mer specifikt utnyttjar vi den snabbt växande tillgången till storskalig genotypdata i Europa, i kombination med detaljerad registerdata och enkätdata från flera länder, för att undersöka hur specifika genetiska faktorer samvarierar och samspelar med sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. Målet är att bättre förstå hur dessa faktorer tillsammans bidrar till variation i utfall som hälsa, utbildning, inkomst, politiskt deltagande, social tillit och andra beteenden. Projektet syftar till att vidareutveckla en ledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö i framkanten av forskningsfältet social science genomics.
Projektet söker nu tre postdoktorer vid tre olika noder - en vid Uppsala universitet, en vid Oslo universitet och en vid Amsterdam UMC. Denna utlysning gäller en tjänst vid Uppsala universitet (se här och här för de två andra tjänsterna), men du kan även söka de andra två. De tre postdoktorerna kommer att arbeta i nära samarbete med varandra samt andra projektmedlemmar vid samtliga tre noder. En beskrivning av projektet finns här.
De anställda postdoktorerna förväntas genomföra forskning med ett fokus på en eller fler av projektets centrala frågor. För att underlätta forskningssamarbete kommer den anställde spendera en viss tid vid de andra två noderna.
Tjänsten vid Uppsala universitet är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet grundades 1477 och rankas konsekvent bland världens 100 främsta universitet i internationella rankningar. Universitetet har över 50 000 studenter och omkring 7 500 anställda. Statsvetenskapliga institutionen har en mer än 400-årig historia av forskning och utbildning. I dag erbjuder institutionen en livlig och internationellt framgångsrik forskningsmiljö. Med omkring 50 lärare och forskare samt 40 doktorander räknas den som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Europa.
Mer information om Statsvetenskapliga institutionen finns på vår hemsida: www.statsvet.uu.se
Tjänsten omfattar forskning (minst 80 procent av arbetstiden) och undervisning (högst 20 procent). Undervisning kan förekomma på alla nivåer.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
Bedriva självständig forskning och samarbeta med övriga projektdeltagare inom ramen för projektet.
Bidra till vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat.
Delta i projektmöten, institutionsseminarier och aktiviteter som anordnas av de samarbetande institutionerna.
Hantera och analysera relevanta data i enlighet med projektets forskningsplan.
Vid behov medverka i undervisning och handledning på grundnivå eller avancerad nivå (upp till 20 procent), i enlighet med institutionens behov.Kvalifikationer
Behörighet och bedömningsgrund
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett för projektet relevant ämnesområde är behöriga att söka tjänsten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ekonomi, sociologi, statsvetenskap, psykologi, demografi, statistik, statistisk genetik och bioinformatik. Doktorsexamen ska ha avlagts inom de senaste tre åren räknat från anställningens startdatum (2026-09-01). Undantag kan göras under särskilda omständigheter, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller fackligt uppdrag.
Bedömningsgrunden är förmågan att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad forskningskompetens inom för projektet relevanta områden genom kvaliteten på sin doktorsavhandling och/eller andra vetenskapliga publikationer.
Vi är särskilt intresserade av sökande med gedigen bakgrund i kvantitativa metoder, erfarenhet av arbete med registerdata samt erfarenhet av moderna metoder för att använda molekylärgenetisk information för att identifiera genetiska effekter på mänskliga beteendemässiga utfall, såsom GWAS-metodik, användning av polygena index och liknande metoder.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Eftersom forskningen bedrivs i nära samarbete med en större forskargrupp värdesätter vi även dokumenterad förmåga att samarbeta väl med andra.Så ansöker du
Ansökan skall innehålla följande:
CV
Kopior av examensbevis
Publikationslista
Två (2) representativa publikationer (av vilka endast en kan vara en monografi eller sammanläggningsavhandling)
Kontaktinformation till två (2) referenserAnställningsvillkor
Postdoktoranställningen är en heltidsanställning på två år med tillträde 2026-09-01, med möjlighet till förlängning med ett år.
Observera att den som tidigare har varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet i mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Mer information:
För mer information om såväl projektet som postdoktortjänsten vid Uppsala universitet kan du kontakta Sven Oskarsson (sven.oskarsson@statsvet.uu.se
) och Rafael Ahlskog (rafael.ahlskog@statsvet.uu.se
). För information om de tjänster inom projektet som skall tillsättas vid Oslo universitet samt Amsterdam UMC, se de separata utlysningarna här och här.
Vänligen inkom med din ansökan senast 2026-05-08, UFV-PA 2026/829.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
