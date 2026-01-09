Postdoktor i soft matter fysik
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-01-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Proteinrika biokondensater av intrinsiskt oordnade proteiner har under det senaste decenniet väckt stort intresse inom forskningen, på grund av de många potentiella kopplingarna mellan fysikalisk-kemiskt fasbeteende och biologisk funktion i det intracellulära mediet.
Även om experimentella, simuleringsbaserade och bioinformatiska redogörelser är mycket utbredda och blir alltmer etablerade, saknas fortfarande en mer grundläggande förståelse när det gäller mjuka material och komplexa vätskekoncept. Den relaterade vätske-vätske-fasseparationen har en lång historia i globulära proteinlösningar, t.ex. i ögonlinsvätska och antikroppslösningar, vilket har resulterat i ett antal grundläggande och allmänna resultat som ännu inte är etablerad för intrinsiskt oordnade proteiner.
Inom detta postdoktorala projekt strävar vi efter en omfattande konceptuell förståelse av vätske-vätske-fasseparation i proteinlösningar och relaterade fenomen såsom jämviktskluster/micellära faser och arresterad fasseparation. Vi planerar för teoriinriktat arbete, där vi kombinerar analytisk modellering baserad på vätsketori och grovkorniga simuleringar för att förklara experimentell fenomenologi. Koppling till experimentellt arbete uppmuntras uttryckligen, och aktivt deltagande i experiment kan också inkluderas i projektet, om så önskas.
Projektet kommer att genomföras vid Lunds universitet, Kemiska institutionen (KILU) och inom COMMONS Center of Excellence (www.physchem.lu.se/commons/), som sammanför forskare vid universiteten i Lund, Köpenhamn och Göteborg. Det övergripande målet för COMMONS är att tillhandahålla en mångfacetterad vetenskaplig miljö med fokus på att förena fysikalisk-kemiska processer av central betydelse för funktionen hos biomolekylära sammansättningar. Forskarna inom COMMONS bedriver experimentell och teoretisk forskning om mjuka och biologiska material. Betydande arbete ägnas åt proteinsjälvorganisering och samorganisation samt interaktioner med andra biomolekyler. Dessutom kommer projektet att kopplas till det nya temat SMILE (Soft Matter in Life) vid det avancerade institutet för neutron- och röntgenvetenskap LINXS (wwx.linxs.se), vilket ger möjligheter att nå ut till den nationella och internationella mjuka materia-gemenskapen för samarbete och nätverkande.
Projektet kommer att drivas i samarbete mellan olika grupper, inklusive Felix Roosen-Runge och Anna Stradner (avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet). Kopplingar till andra experimentella och teoretiska grupper inom COMMONS Center of Excellence för biomolekylär assembly är möjliga och uppmuntras. Vänligen kontakta felix.roosen-runge@chem.lu.se
för mer information och diskussion om potentiella projektidéer relaterade till den forskningsplan som krävs för ansökan.
Denna postdoktorala tjänst är också en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att åtgärda vetenskapliga och sektoriella brister inom biologisk avbildning, från molekylär och cellulär nivå till vävnads-, organ- och organismnivå, och koordineras av LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Omkring 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den femte utlysningen 2026, där varje tjänst varar i 36 månader.
AMBER har sex partners: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.
Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också innefatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Som postdoktor vid AMBER-programmet får du oöverträffade medicinska, biologiska och metodologiska förmågor, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att vidareutveckla din karriär inom den akademiska världen, inom infrastruktur, inom hälso- och medicintekniska sektorer med mera.
För mer information om det totala antalet utlysta postdoktorala tjänster inom AMBER-samfinansieringsprojektet, besök https://www.euraxess.se/jobs/392999
Intervjuerna kommer att starta i april/maj 2026. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocess etc., besök: ambercofund.euPubliceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktoral tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska inkludera möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.
Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna, såsom:
Forskning inom ämnesområdet
Utforskning av potentiella samarbetsprojekt inom COMMONS excellenscentrum utöver kärnprojektet
Aktivt bidrag till aktuella diskussioner inom COMMONS excellenscentrum
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Felix Roosen-Runge felix.roosen-runge@chem.lu.se +46-46-2228280 Jobbnummer
9674815