Postdoktor i rymdtekniska system
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Kiruna Visa alla högskolejobb i Kiruna
2026-03-11
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Kiruna
, Överkalix
, Boden
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap söker nu biträdande universitetslektorer som kan bidra till våra växande aktiviteter. Jobbplaceringen är vid Avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Avdelningen erbjuder ett antal mastersprogram inom rymdvetenskap och rymdteknik. Vi utför forskning inom områdena atmosfärsvetenskap och rymdtekniska system. Gruppen för rymdtekniska system fokuserar på nyttolaster, rymdfarkoster och utskjutningsfordon för utforskning av den övre atmosfären, omloppsbanor och planeter. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium dedikerade mot framdrivningssystem för raketer, nano satelliter, asteroidteknik och rymdavionik.
Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.
Projektbeskrivning
Luleå tekniska universitet har under 2025 startat ett multidisciplinärt kompetenscentrum tillsammans med KTH och RISE inom 6G och satellitkommunikation, Hållbar Mobil Autonom och Motståndskraftig 6G SatCom. Ericsson, Saab, Ovzon, Beyond Gravity, Forsway, Satcube, Swedish Space Corporation (SSC), NorthernWaves, Primekey, Airforestry, Post och telestyrelsen (PTS), European Incoherent SCATter Scientific Association (EISCAT), Trafikverket, Skogsindustrierna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Stockholm, Eutelsat-OneWeb, Airbus, Viasat samt Thales Alenia Space bidrar också till arbetet. Målet är att integrera traditionell landbaserad mobilkommunikation och rymdbaserad satellitkommunikation i 6G, som förväntas vara i bruk under 2030-talet. Visionen är att mobila kommunikationstjänster ska vara sömlöst tillgängliga för alla som har en 6G-enhet, var som helst och när som helst. Fokus kommer att ligga på hållbarhet och energieffektivitet, tillförlitlighet och motståndskraft, samt systemsamverkan och ständigt tillgänglig artificiell intelligens. För att nå visionen ska forskningen inrikta sig på att förbättra hårdvaran för både 6G-enheter och rymdbaserade satelliter, att utveckla signalbehandlingsmetoder som hanterar stora signalförluster och är robust mot rymdbaserade störningar, att ta fram nätverksteknik som integrerar land- och rymdsystem och att utveckla nya intelligenta applikationer som kombinerar kommunikation, lokalisering och fjärranalys.
Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en entusiastisk och anpassningsbar postdoktoral forskare till vår tvärvetenskapliga forskargrupp relaterad till 6G-satellitteknik och satellitkonstellationer. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med institutionella och industriella partners inom det tvärvetenskapliga kompetenscentret och ska bland annat använda simuleringar, testanläggningar och nanosatellitplattformar.
Som postdoktoral forskare förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom kommer du att bidra till undervisning i kurser som ges inom rymdsystemämnet på grundnivå och avancerad nivå, handledning av masterstudenter och doktorander samt arbete med bidragsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar relaterade till forskningen som bedrivs inom rymdsystemämnet. Den sökande förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av forsknings- och utbildningsområdet och samarbeta med forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter, både nationellt och internationellt.
Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som postdoktoral forskarassistent krävs att kandidaten har en doktorsexamen, eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen, inom rymdteknik, med inriktning på små satelliter. I första hand bör beaktas att doktorsexamen har avlagts i högst tre år före ansökningstidens slut.
Bedömningen baseras på kandidatens forsknings-, undervisnings- och industriella projektpotential. Dock ska vikt läggas vid de egenskaper som gör det möjligt för den framgångsrika kandidaten att bidra till den framtida utvecklingen av småsatellitforskningen vid Luleå tekniska universitet, både vad gäller forskning och utbildning. Sökande bör också ha goda kommunikationsfärdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort: Kiruna. Tänkt tillträde enligt överenskommelse.
För mer information, var god kontakta: avdelningschef Victoria Barabash, 0980-675 32 victoria.barabash@ltu.se
eller professor i rymdtekniska system René Laufer, 0980-675 82 rene.laufer@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning (inklusive kontaktinformation till minst två lärare/forskare som kan ge akademiska referenser om det behövs) och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 3 maj 2026
Referensnummer: 2439-2026 Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9794923