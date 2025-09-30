Postdoktor i naturkatastrofslära
2025-09-30
2 Postdoktorer inom Naturkatastroflära
Är du intresserad av att arbeta med naturkatastrofer och katastrofvetenskap, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Söker du en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och goda arbetsvillkor? Vi välkomnar dig att söka en postdoktoral tjänst vid Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.geo.uu.se/.
Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) är ett forskningscentrum som samlar samhällsvetare, ingenjörer och geovetare från olika institutioner vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Forskningen vid CNDS är tvärvetenskaplig och undersöker sambandet mellan naturkatastrofer och samhällets sårbarhet. För mer information, se http://www.cnds.se).
CNDS-forskningen vid Institutionen för Geovetenskaper behandlar drivkrafter, processer och konsekvenser av extrema naturhändelser, såsom jordbävningar, vulkanutbrott, stormar, översvämningar, torka och jordskred. CNDS:s verksamhet sträcker sig från naturkatastrofer till deras påverkan på fysisk infrastruktur och samhälle (risk) samt katastrofförebyggande åtgärder, inklusive kontakter med myndigheter och näringsliv. Nuvarande fokusområden inkluderar bedömning av naturolyckor både individuellt och i kombination (multi-hazards), utlösta katastrofhändelser (t.ex. jordbävningsinducerade jordskred eller dammbrott som leder till översvämningar) och kaskadeffekter för samhället (risk). Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
De postdoktorala forskarna förväntas bedriva forskning som syftar till att bättre förstå komplexa naturolyckor (till exempel kaskadhändelser) samt samspelet mellan katastrofer i kombination med fysisk infrastruktur och samhällets katastrofrespons och skadebegränsande åtgärder. Forskningsämnet ska vara i linje med den befintliga CNDS-forskningen vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.Kvalifikationer
Doktorsexamen i geovetenskap, naturgeografi, hydrologi, meteorologi, geofysik eller liknande ämnesområde med erfarenhet av studier av naturolyckor, eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen i dessa ämnen, krävs. Examen ska vara avlagd vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Företräde ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdatum. På grund av särskilda omständigheter kan examen ha avlagts tidigare. Tvåårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter såsom sjukskrivning, föräldraledighet, fackliga uppdrag etc.
Sökande måste behärska engelska i tal och skrift och ha dokumenterad erfarenhet av att publicera forskning i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter. Sökande ska kunna formulera forskningsfrågor, bedriva forskning och publicera resultaten självständigt och inom ramen för postdoktorsanställningen. Utöver den egna forskningen förväntas de sökande delta i CNDS:s verksamhet och bidra till centrumets aktiviteter och utveckling, exempelvis genom att delta i CNDS-seminarier, dela med sig av sin egna forskning, diskutera andras forskning och engagera sig i tvärvetenskaplig forskning utanför det egna projektet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med tvär- eller interdisciplinär forskning (eller liknande miljöer), med fokus på samspelet mellan naturolyckor och samhällets sårbarhet. Kompetens i att förstå och kvantifiera risker för samhället från naturolyckor samt förmåga att samverka effektivt i en multidisciplinär forskningsmiljö. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV (max. 2 sidor), kopior av examensbevis, doktorsavhandling samt andra dokument som den sökande önskar bifoga. Dessutom ska en beskrivning av den sökandes tidigare forskningserfarenhet och hur den relaterar till den aktuella tjänsten bifogas (max. 2 sidor). Vi är medvetna om att de framgångsrika kandidaterna behöver få mer kunskap om pågående CNDS-verksamhet innan forskningsprogram kan definieras fullt ut, men vi ber ändå kandidater att skicka in en kort forskningsskiss (max. 2 sidor) med beskrivning av forskningsintressen/frågor och tänkta inriktningar samt hur dessa är kopplade till CNDS-forskning vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år med en möjlig förlängning till 3 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2016-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Johanna Mård, 0046 18-471 30 95, mailto:johanna.maard@geo.uu.se
Björn Lund, 0046 18-471 23 90, mailto:bjorn.lund@geo.uu.se
Välkommen med ansökan senast 31 okt 2025, UFV-PA 2025/2947.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
