Postdoktor i kotranslationell proteinveckning
2025-09-11
Institutionen för biokemi och biofysik består av ca 250 personer, varav ca 60 doktorander.
Institutionen bedriver utbildning och forskning av världsklass.
Förutom våra forskargrupper i Frescati har vi flera grupper och nationella faciliteter placerade på SciLifeLab. SciLifeLab är ett nationellt centrum som har som övergripande mål att underlätta skärningspunkten för toppmodern, tvärvetenskaplig forskning inom life science.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/department-of-biochemistry-and-biophysics/.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till en bättre förståelse av hur integrala membranproteiner sätts in och veckar sig i jästsvampens Saccharomyces cerevisae membran samt hur globulära proteiner veckar sig under translationen.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer att omfatta studier av membranproteinbiogenes, särskilt kotranslationell membraninsertion och veckning, samt kotranslationell veckning av globulära proteiner. Rollen innebär ledning av både större och mindre projekt. Deltagande i allmänna gruppaktiviteter och ansvarsområden ingår också i denna roll. Handledning och demonstration av laboratoriemoment samt att bistå vid dataanalys ingår också i arbetsuppgifterna, detta gäller i första hand handledning av andra gruppmedlemmar och av projektstudenter på grundutbildningsnivå.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen inom molekylärbiologi eller biokemi är ett krav. Erfarenhet av arbete med membranproteinbiogenes samt kotranslationell proteinveckning är ett krav. Erfarenhet av arbete med translationella arrestpeptider och s.k. Force Profile Analysis i S. cerevisiae är meriterande. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska är ett krav. Då du kommer att handleda studenter är det viktigt att du är pedagogisk och lyhörd. Du kännetecknas av gott ordningssinne och stor noggrannhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gunnar von Heijne, mailto:gunnar.von.heijne@dbb.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
