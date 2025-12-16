Postdoktor i kemiteknik
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är inom Membrangruppen vid Avdelningen för Kemiteknik på Lunds universitet.
Membrangruppen är den mest etablerade membrangruppen i Sverige och har MemLab - ett industriellt forsknings- och utvecklingscenter för membranprocesser - en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala. Mer information om Membrangruppen finns på: Membrane Group | Membrane Group (lu.se)
Särskild ämnesbeskrivning
Denna postdoktorala tjänst fokuserar på ett projekt som syftar till att utveckla en hållbar och energieffektiv process för litiumåtervinning från uttjänta batterier. Metoden kombinerar biologiskt nedbrytbar oxalsyrautlakning med avancerade membranteknologier - nanofiltrering (NF), elektrodialys (ED), bipolärmembran-elektrodialys (BMED) och membrandestillation (MD). Denna integrerade strategi minimerar kemikalieanvändning, reducerar energibehov och minskar miljöpåverkan samtidigt som den möjliggör kontinuerlig drift och snabbare separation. Projektet innefattar samarbete med internationella partners, är kopplat till den svenska COMPEL-plattformen och inkluderar industriella aktörerPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som postdoktor innefattar främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Tjänsten är kopplad till ett finansierat projekt med industriella partners och har vissa fördefinierade mål som måste uppnås.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning relaterad till litiumåtervinning från uttjänta batterier med hjälp av membranteknologier.
Rapportera projektresultaten till projektpartners och finansiärer.
Handledning av examensarbeten och eventuellt doktorander.
Aktivt söka extern forskningsfinansiering.
Samarbeta och kommunicera med industrin och det omgivande samhället.
Administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Doktorsexamen i kemiteknik och/eller membranprocesser.
Erfarenhet av att arbeta självständigt men även förmåga att samarbeta med projektpartners och forskare inom membrangrupperÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
