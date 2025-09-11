Postdoktor i Informationsvisualisering och Visuell analys
Linnéuniversitetet / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2025-09-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö
, Uppvidinge
, Nybro
, Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Den utlysta tjänsten kommer att placeras i ISOVIS-gruppen (http://cs.lnu.se/isovis/),
som leds av professor Andreas Kerren. Forskargruppen fokuserar främst på
explorativ analys och visualisering av typiskt stora och komplexa informationsutrymmen, till exempel inom biokemi, humaniora eller mjukvaruteknik.
Vår vision är att attackera big data-utmaningen genom en kombination av människocentrerad dataanalys och interaktiv visualisering för beslutsfattande. Dessa
forskningsämnen är mycket relevanta för akademi och ekonomi eftersom både vetenskap och industri i allt större utsträckning använder sig av dataintensiva
teknologier.
Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 100% i två år. Anställningen får förnyas med ett år. Högst 20 % tid kan ägnas åt undervisning och andra institutionsuppgifter.
Startdatum: Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom områdena informationsvisualisering och visuell analys samt maskininlärning i nära samarbete med ISOVIS-medlemmar,
andra forskargrupper vid institutionen och domänexperter inom DISA. Arbetsuppgifterna omfattar hela forskningscykeln, det vill säga från litteraturöversikter och identifiering av forskningsutmaningar,
genom implementering av visualiseringsverktyg och genomförande av användarstudier, till rapportering av resultaten i publikationer.
I detta sammanhang förväntas postdoktorn regelbundet presentera
mellanliggande/slutliga forskningsresultat vid internationella konferenser/workshops och publicera dem i högt rankade konferenshandlingar och tidskrifter inom
områdena informationsvisualisering, visuell analys, tillämpad maskininlärning men eventuellt även inom områdena domänexperterna.
Inom DISA-miljön måste stora och komplexa datamängder från olika domänområden visualiseras effektivt för att omvandla data till användbar
information och ny kunskap genom utveckling av visualiseringsprinciper, tekniker och visuella analysverktyg, inklusive tillhandahållande av lämpliga backendinfrastrukturer för att tjäna webb- baserade, interaktiva visualiseringar.
Upp till 20 % av arbetstiden kommer postdoktorn att vara involverad i undervisningsaktiviteter på olika nivåer (inkl. handledning av kandidat- och
masteruppsatsprojekt) och tillhandahålla visualiseringsstöd till forskare anslutna till DISA eller för forskare som kontaktar oss genom nationell forskningsinfrastrukturen
för datavisualisering (InfraVis; https://infravis.se/).
Undervisningsuppgifterna avser ämnen inom forskargruppen ISOVIS, samt till mer allmänna kurser i datavetenskap
och mjukvaruutveckling.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller motsvarande examen (inkluderar datavetenskap inom något av de nämnda temaområdena).
Doktorsexamen ska ha avlagts senast tre år före anställningsbeslut. För behörighet för denna tjänst krävs också att doktorsavhandlingen har fokus på
informationsvisualisering, visuell analys eller närliggande områden.
Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska krävs.
Bedömningsgrunder
Den sökande förväntas ha utmärkt kunskap inom de fokuserade forskningsområdena informationsvisualisering och visuell analys är en stor fördel. Goda
programmeringskunskaper (Java, JavaScript, HTML5, WebGL/OpenGL) och en gedigen utbildning i matematik, datautvinning och maskininlärning är att föredra.
Erfarenhet av undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå inom området är meriterande. Dokumenterad kompetens och arbetslivserfarenhet inom minst ett av
följande forsknings- och utbildningsområden är en stor fördel:
• Visuell analys av stora datamängder för beslutsstöd
• Multidimensionella visualiseringstekniker (även för tidsseriedata) i
kombination med maskininlärning och/eller datautvinningstekniker
• Förklarlig AI/ML med hjälp av visualisering
• AI/ML-stödd visuell analys av multivariata nätverk (nätverksinbäddningar, ...)
• Large Language Model (LLM)-assisterad visuell analys av text, bilder, osv.
Erfarenheter inom specifika applikationsdomäner och deras visualiseringsbehov,
speciellt relaterade till de två DISA-grupperna dataintensiva digitala humaniora och
eHälsa, är en tillgång i bedömningsprocessen.
Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av samarbete. Då ämnet är
mansdominerat uppmuntrar vi kvinnliga sökande. Beprövad meritlista för
publicering är att föredra.
De sökande kommer att väljas ut genom en kvalitativ helhetsbedömning av
kompetenser och färdigheter, bedömas mest lämpade för att bedriva forskning och
för att bidra till en framgångsrik utveckling av forskningsmiljön.
Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2025.
För att läsa den fullständiga annonsen hänvisas du till Linneuniversitetes hemsida. Tryck här för att komma dit.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se Jobbnummer
9504316