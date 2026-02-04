Postdoktor i immunteknologi
2026-02-04
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för immunteknologi bedriver forskning som sträcker sig från avancerad teknikutveckling till biomedicinska studier.
De huvudsakliga forskningsområdena inkluderar immunonkologi, sensibilisering och biomarkörer. De moderna lokalerna är belägna på Medicon Village där akademisk forskning bedrivs sida vid sida med privata företag och aktörer från sjukvårdssektorn. En rad viktiga infrastrukturer finns tillgängliga här, bland annat speciallaboratorier för spatial omik, masspektrometri, flödescytometri och antikroppsframställning, samt NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Institutionen är värd för en enhet inom Display and Selection Technologies som är en del av den nationella forskningsplattformen SciLifeLab Drug Discovery and Development. Institutionen ansvarar också för flera studentkurser och erbjuder högkvalitativ utbildning på både grund- och avancerad nivå. Cirka 45 personer arbetar inom institutionen.
Ämne
Immunteknologi med fokus på etablering av tumörmodeller och utvärdering av immunonkologiska behandlingar.
Särskild ämnesbeskrivning
Forskningen inom denna tjänst ligger inom området immunonkologi, med särskilt fokus på att etablera tumörmodeller för äggstockscancer baserade på cellinjer och färskt resecerat patientmaterial för utvärdering av immunterapeutiska strategier. Forskargruppen fokuserar på att utforska tumörers immunmikromiljöer, genom spatial omik och imagin, utveckling av beräkningsmodeller för prediktion av molekylära och kliniska variabler från histopatologiska bilder, samt experimentell utvärdering av immunregulatoriska målmolekyler och kombinationsbehandlingar. Vårt mål är att utveckla precisionsinriktad immunonkologi inom äggstockscancer genom translationella projekt i nära samarbete med prekliniska och kliniska specialister.
Vi söker en mycket motiverad postdoktor med expertis inom tumörimmunologi och erfarenhet av att etablera in vitro-/ex vivo-modellsystem samt att utföra funktionella analyser med hjälp av dessa system. Det övergripande målet är att identifiera behandlingar som stimulerar cytotoxiska immunsvar i äggstockscancer samt biomarkörer för att guida individualiserad behandling.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att bedriva forskning inom ämnesområdet, innefattande experimentellt arbete, dataanalys, tolkning, presentation och spridning av forskningsresultat. Mer specifikt kommer forskningsprojektet att innefatta arbete med samodlingar av cellinjer och perifera mononukleära blodceller samt precisionssnittad färsk vävnad för att undersöka immunstimulerande behandlingar. Arbetet kan omfatta spektral och high-throughput flödescytometri, immunohistokemi och multiplex immunofluorescens-analys, cytokinanalyser, singelcells-RNA-sekvensering och spatial omik. Arbetsuppgifternas omfattning kan förändras beroende på projektets utveckling.
Undervisning kan ingå i tjänsten, men till högst 20 % av arbetstiden. Undervisning kan inkludera handledning av studenter i labb, handledning inom problembaserat lärande eller föreläsningar. Tjänsten inkluderar möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Handledning av masterstudenter ingår i arbetsuppgifterna.
Postdoktorn kommer att uppmuntras att aktivt söka externa forskningsmedel och att engagera sig i samarbeten med prekliniska forskare, kliniker samt industri och samhälle. Syftet med tjänsten är att utveckla självständighet som forskare och skapa möjligheter för fortsatt karriärutveckling.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
För annonsen i sin helhet se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:898446/
