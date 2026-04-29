Postdoktor i högtryckskemi
Kemikum vid Stockholms universitet, med över 200 anställda, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Forskningen spänner över alla områden inom kemi, såsom analytisk, fysikalisk, material-, oorganisk och strukturell kemi samt organisk kemi. Det finns många forskningsprojekt, från teori till experiment, från grundforskning till mer tillämpad forskning, ofta med fokus på hållbar kemi men också avancerade analysmetoder för kemikalier och material. Kemikum har en mycket välutvecklad forskningsinfrastruktur med toppmodern utrustning och kvalificerat stöd från forskarpersonal. Institutionen erbjuder också en kandidatexamen i kemi och tre masterprogram: analytisk kemi, hållbar kemi och organisk kemi. Doktorandprogram bedrivs inom fem områden: analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi och organisk kemi. Mer information om oss finns på: Kemikum.
Projektbeskrivning
Projektets målsättning är att möjliggöra och systematiskt studera reaktioner mellan fasta material och flytande syre (oxygeneringsreaktioner) vid tryck upp till 20 GPa (200 kbar; ~2×105 atm) och temperaturer överstigande 1000 °C, genom tillämpning av högtrycksmetodik baserad på hydrauliska pressar (LVP). Denna experimentella kapacitet förväntas avsevärt utöka syntesmöjligheter för nya fasta oxider, särskilt sådana där sena 3d-övergångsmetaller (Fe-Cu) stabiliseras i ovanligt höga, expanderade oxidationstillstånd. Detta skapar en unik plattform för experimentell verifiering av teoretiska prediktioner rörande existensen av metastabila material, vilka kan uppvisa icke-triviala magnetiska tillstånd och/eller ovanliga elektroniska transportegenskaper. En betydande del av det experimentella arbetet kommer att genomföras vid synkrotronstrålningsanläggningen PETRA III i Hamburg, Tyskland, där in situ-röntgendiffraktion kommer att utnyttjas för realtidstudier av oxygeneringsreaktioner under extrema tryck- och temperaturbetingelser.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktoral forskare för att vidareutveckla befintliga metoder och protokoll för LVP-baserade oxygeneringsprocesser samt aktivt delta i genomförandet av experiment vid synkrotronanläggningen PETRA III. Uppskattningsvis kommer forskaren behöva besöka anläggningen cirka fyra gånger per år och sammanlagt tillbringa omkring tre månader per år där. Forskaren kommer att ansvara för analys av erhållna in situ-diffraktionsdata samt för skrivandet av rapporter och vetenskapliga publikationer-i rollen som huvudförfattare-baserade på de genomförda experimenten. Arbetsuppgifterna omfattar vidare syntes av prekursormaterial för LVP-oxygeneringar samt medverkan i karakterisering av strukturella och fysikaliska egenskaper hos nya oxidmaterial. Den postdoktorala forskaren förväntas aktivt bidra till forskningsgruppens intellektuella miljö, samarbeta med andra forskare inom institutionen samt vid PETRA III, och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser. Viss handledning av studenter kan ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Doktorsexamen ska vara inom fasta tillståndetskemi, fysikalisk kemi, materialvetenskap eller geo-/geovetenskap.
Vid urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid:
Dokumenterad erfarenhet av högtrycksteknik baserad på LVP multi-anvil apparater.
Påvisad kompetens i användning av röntgendiffraktion för fasidentifiering, strukturlösning samt strukturförfining av oorganiska material.
Dokumenterad erfarenhet av arbete vid storskaliga forskningsanläggningar (synkrotron och/eller neutronkällor), inklusive hantering och analys av data genererade vid sådana anläggningar.
Erfarenhet av syntesmetoder inom fasta tillståndetskemi samt grundläggande kunskaper i fysikaliska karakteriseringstekniker, såsom IR-, Raman- och UV-Vis-spektroskopi, svepelektronmikroskopi (SEM), termisk analys och magnetometri.
God skriftlig och muntlig färdighet i engelska.
Dokumenterad vetenskaplig publiceringsmeritering (i relation till karriärstadium).
Förmåga till samarbete och nätverkande.
Kreativitet, initiativförmåga och självständighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av professor Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@su.se
. För allmän information om Kemikum, vänligen kontakta prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Kemikum (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Kemikum Kontakt
Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000
