Postdoktor i förnybara energikällor
2026-04-17
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 170 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Vi söker nu en postdoktor i förnybara energikällor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för Teknik för integrerade smarta system, inom institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - både offentliga och privata - samt andra intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Om forskningsprojektet
Cellulosa, den mest förekommande biopolymeren, är avgörande för hållbara material och energiteknologier. Dess fuktberoende elektriska ledningsförmåga påverkar biobaserad elektronik, sensorer, isolering och gröna kompositer. Tillförlitliga metoder för att mäta och tolka denna ledningsförmåga driver utvecklingen av både grundläggande vetenskap och tillämpningar såsom energilagring, energitransmission, smart förpackning och biologiskt nedbrytbara system.
Att förstå cellulosans ledningsförmåga är särskilt viktigt för krafttransformatorisolering som används i HVDC-överföringssystem (High Voltage DC), där oljeimpregnerad cellulosa spelar en central roll. Den elektriska ledningsförmågan hos oljeimpregnerad cellulosa påverkas starkt av den specifika transformatoroljan och, ännu viktigare, av fukthalten och fuktutbytesdynamiken mellan olja och cellulosa. Många studier visar att även små mängder fukt kan leda till en kraftig ökning av ledningsförmågan hos impregnerad pressboard. Trots detta kvarstår en betydande kunskapslucka: beteendet hos det elektriska dubbelskiktet (EDL) vid gränsytan mellan olja och cellulosa. EDL styr interfasladdningstransport, strömningselektrifiering och i slutändan systemets makroskopiska elektriska respons. En djupare förståelse av denna interfasladdningsstruktur är avgörande för att kunna förutsäga och kontrollera isolationsprestanda under HVDC-förhållanden.
Detta projekt syftar till att utveckla nya experimentella protokoll tillsammans med ett kompletterande teoretiskt ramverk för att undersöka interfasladdningsstrukturer. Ett centralt mål är att klarlägga ursprung, fördelning och påverkan av interfasladdningar inom EDL-både under statiska förhållanden och under oljeflöde, där strömningselektrifiering blir betydande.
Utveckla och genomföra avancerade AC/DC-I-V-mätningar, impedansspektroskopiprotokoll och tidsupplöst elektrisk karakterisering av oljeimpregnerat cellulosamaterial och dess gränsyta.
Bygga, kalibrera och optimera elektriska mätsystem, inklusive materialförberedelse såsom oljeimpregnerad cellulosa, fuktkonditionering, skärmning och automatisering.
Undersöka laddningstransport, bildning av elektriska dubbelskikt och elektrokemisk kinetik vid fast-vätske-gränsytor.
Utföra kvantitativ modellering, ekvivalentkretsanpassning och parameterextraktion; förbereda tekniska rapporter, manuskript och vetenskapliga presentationer baserade på forskningsresultat.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-15. UFV-PA 2026/1217.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
