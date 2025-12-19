Postdoktor i evolutionen av primordiala magnetfält
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet.
Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, kondenserade materiens fysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kvantinformation, mjuk materia och statistisk fysik/komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten.
Mer information om oss finns på: http://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Kandidaten kommer att arbeta med end-to-end modellering av magnetfältets utveckling från det tidiga universumet till nutiden. En av postdoktorerna kommer att fokusera på det tidiga universums dynamik, och den andra på dynamiken under rekombinationseran. Detta är en del av ett gemensamt projekt inom ramen för ERC Synergy Grant COSMOMAG tillsammans med Andrii Neronov (APC och Lausanne), Chiara Caprini (CERN och CNRS) samt Franco Vazza (U Bologna). Ytterligare postdoktorala och doktorandanställningar kommer att utlysas under de kommande åren. Frekventa besök mellan COSMOMAG:s noder kommer att ske för diskussioner och gemensam samordning av arbetet.
COSMOMAG-projektet syftar till att fastställa ursprunget till kosmologiska magnetfält genom att utveckla ett enhetligt ramverk som tar itu med problemet från de initiala förhållandena i det tidiga universum till observationer i det nuvarande universum: vi kommer att studera magnetfältets uppkomst i det tidiga universum, använda numeriska metoder för att utveckla dem i hela universum och förutsäga observerbara signaturer idag, som huvudsakligen kommer att testas genom observationer av gammastrålning, radio- och gravitationsvågor.
Projektet syftar till att förstå utvecklingen av de ursprungliga magnetfälten före rekombinationen. Fenomenologin bakom magnetfältens sönderförfall är fortfarande omdebatterad, och för att fastställa de korrekta sönderfallslagarna är numeriska simuleringar nödvändiga. I detta sammanhang kommer vi huvudsakligen att använda Pencil Code för att simulera magnetfältets utveckling från generation till rekombination, kompletterat med analytisk förståelse för att tolka simuleringsresultaten.
Projektet kommer att behandla ett antal ämnen, bland annat:
- generering av magnetfält i det tidiga universum i slutet av inflationen och under de elektro-svaga och QCD-fasövergångarna
- magnetfältets utveckling genom rekombinationsepoken
Den framgångsrika kandidaten kommer i sin roll att arbeta med Professor Axel Brandenburg vid Nordita, med möjlighet till nära samarbete med professorerna Chiara Caprini, Andrii Neronov och Franco Vazza. Det kommer även att hållas regelbundna virtuella och fysiska möten med andra medlemmar i synergiprojektet, samt med medlemmar i astrofysikgruppen vid Nordita.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att bedriva forskning i enlighet med teman från projektbeskrivningen, under ledning av PI.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kunskap om de numeriska simuleringarna är mycket fördelaktigt.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad, minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse, under vårterminen eller höstterminen 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Administrativ Chef Elizabeth Yang, tfn 08- 553 784 73, mailto:elizabeth.yang@su.se
, eller rekryterande Professor Axel Brandenburg mailto:brandenb@nordita.org
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev, CV med arbetslivserfarenhet och en lista över publikationer, ett forskningsförslag samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret (inklusive kontaktuppgifter till två forskare som är villiga att lämna rekommendationsbrev). Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
