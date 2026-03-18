Postdoktor i datavetenskap
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker en engagerad och driven forskare till en postdoktorsanställning som kommer att ingå i vår forskargrupp med fokus på avancerad IoT-teknologi för framtidens 6G-system.
Vi välkomnar sökande med en profil som passar in på beskrivningen nedan.
Forskningen kommer att genomföras inom ramen för projektet PIONEERS-6G som är ett stort samarbetsinitiativ med finansiering från EU:s Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) (se nyhetsartikel från universitetets hemsida). I det aktuella projektet leder Karlstads universitet ett konsortium med ledande europeiska universitet, forskningsinstitut och industriella partner för att utveckla framtida 6G-IoT-plattformar, vilket erbjuder en unik möjlighet att arbeta inom en storskalig europeisk forskningssatsning i framkanten av 6G-utvecklingen.
Den sökande som anställs kommer att arbeta tillsammans med andra forskare inom forskargruppen Distributed Intelligent Systems and Communications (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap. DISCO är en ledande, internationellt erkänd forskargrupp inom området mobila kommunikationssystem och tjänster. Genom flera forskningsprojekt med finansiering från europeiska och nationella forskningsfinansiärer har vi skapat en mycket framgångsrik grupp av experter med ett stort nätverk och goda arbetsvillkor som främjar självständigt vetenskapligt arbete. Forskningen inom DISCO-gruppen bygger på en stark samverkanskultur. Genom gränsöverskridande forskning mellan våra huvudsakliga forskningsområden samt gemensamma projekt med externa parter från både akademi och industri bidrar vi till morgondagens teknik och samhälle. Den sökande som anställs förväntas bidra till forskningsmiljön genom god samarbetsförmåga och ett öppet förhållningssätt samt genom samarbete med våra externa partner utanför DISCO.
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år, räknat från sista ansökningsdag.
I anställningen som postdoktor kommer du framför allt att bidra till forskning inom projektet PIONEERS-6G. Arbetet innefattar bland annat design av energieffektiva IoT-enheter, utveckling av AI-nativa fleranslutningslösningar för både markbundna och icke-markbundna nät samt prestandautvärdering av dessa lösningar i komplexa IoT-scenarier.
Anställningen omfattar både teoretisk och experimentell forskning, inklusive algoritmutveckling, simuleringar och prototypbaserade utvärderingar. Du kommer även att kommunicera forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och projektdokumentation, internationella samarbeten samt presentation av resultat vid relevanta vetenskapliga konferenser och projektmöten. Medverkan i undervisning, till exempel genom undervisning i kurser eller handledning av studentuppsatser och självständiga arbeten inom områden som är relevanta för projektet, är en viktig del av postdoktorsanställningen.
Arbetsuppgifterna som nämns ovan kommer att utföras i nära samarbete med forskare i DISCO-gruppen som är involverade i PIONEERS-6G samt med våra projektpartner.
Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Publiceringsdatum2026-03-18
Tidsbegränsad anställning på heltid under 3 år med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Så ansöker du
Ange referensnummer: REK2026/56
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2026/56".
Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120)
Institutionen för matematik och datavetenskap Kontakt
Stefan Alfredsson stefan.alfredsson@kau.se +46547001668
