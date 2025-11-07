Postdoktor i barn och ungdomspsykiatri vid BKV
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av analys och sammanställning av data samt arbete med rekrytering av forskningspersoner i forskningsverksamheten.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som psykologexamen och har doktorsexamen inom medicinsk vetenskap. Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete som psykolog (gärna skolpsykolog) och tidigare dokumenterade kunskaper om barn- och ungdomspsykiatri inkl. självskadebeteende, skolstudier inkl. skolpreventionsstudier, YAM metod samt metodologisk kunskap både gällande kvalitativa och statistiska metoder såsom cluster analyser och structural equation modelling är krav. Tidigare arbetslivserfarenhet och kännedom om barn- och ungdomspsykiatrin från den eller flera av de andra nordiska länder är meriterande. Språkkrav kopplade till anställningen är flytande svenska och engelska.
Du är bra på att ta egna initiativ och får saker gjorda. Du förväntas vara självständig, förtroendeingivande, flexibel samt ha en hög integritet. Du är noggrann med ett strukturerat angreppssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet, att leverera resultat samt att samarbeta med andra.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) som finns inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Organisatoriskt kommer du att tillhöra Avdelningen Barnafrid som består av en arbetsgrupp med bred multiprofessionell och tvärvetenskaplig kompetens. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel olika myndigheter och organisationer.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde 1 januari 2026.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 november 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
Professor, centrumchef
Laura Korhonen laura.korhonen@liu.se 013-28 11 81
