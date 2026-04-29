Postdoktor för två projekt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om forskargruppen
Anställningen som postdoktor är placerad i forskargruppen Tillämpad Gerontologi men omfattar även samarbete med forskargruppen Aktivt och Hälsosamt Åldrande. Forskargruppen Tillämpad Gerontologi bedriver tvärvetenskaplig forskning om äldre och åldrande med fokus på att omsätta kunskap i praktisk handling. Forskningen inom gruppen Aktivt och Hälsosamt Åldrande utgår från gerontologiska och hälsovetenskapliga perspektiv, både bland äldre generellt och bland personer som åldras med funktionsnedsättning.
Forskningen i båda grupperna är tvärvetenskaplig och gränsöverskridande och involverar såväl seniora forskare som postdoktorer och doktorander. Samverkan med aktörer utanför akademin är en central del av verksamheten. Båda forskargrupperna är knutna till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).
På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som postdoktor är inom två projekt, EPIC-LIFE: Att utforska policyer och strategier för ett effektivt nyttjande av befintliga bostäder för att stödja hälsa och välbefinnande genom hela livet: ett samskapande projekt med boende och intressenter och TWIST: Vad händer när välfärdsteknologin inte fungerar?
Din huvudsakliga uppgift är forskning, och du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med forskare från olika discipliner. Dina arbetsuppgifter omfattar alla delar av forskningsprocessen, såsom att förbereda etikansökningar, rekrytera deltagare, samla in och analysera data samt skriva vetenskapliga manuskript. Extern samverkan och forskning i nära samarbete med aktörer utanför akademin är viktiga delar av verksamheten. Det kan även finnas möjligheter att delta i andra forskningsprojekt inom forskargrupperna och CASE. Du förväntas vara aktivt involverad i att förbereda projektansökningar och ansökningar om extern finansiering.
Undervisning kan ingå i dina arbetsuppgifter, främst på doktorandnivå och med handledning, men även på grundnivå och avancerad nivå.
Som postdoktor förväntas du också aktivt delta i och samarbeta vid seminarier, workshops och möten samt i andra aktiviteter. Nationella och internationella resor kan också förekomma. Andra arbetsuppgifter kan också ingå.
Kvalifikationer och bedömning
Detta är en meriteringsanställning med huvudsakligt fokus på forskning. Anställningen är avsedd som ett första steg i karriären, och bedömningen av de sökande kommer främst att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Examen ska ha avlagts innan tillträde till tjänsten och högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrunder:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga med fokus på åldrande och hälsa
I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:
• Doktorsexamen inom hälsovetenskap eller annat relevant område
• Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning
• Dokumenterad erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel, ansvarstagande, samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande för anställningen är:
• Dokumenterat erfarenhet av arbete med och/eller forskning inom områden såsom välfärdsteknik och/eller bostads- och boendefrågor för äldre
• God kunskap om kommunal organisation och verksamhet
• Erfarenhet av samverkan med externa aktörer
• Dokumenterad erfarenhet av deltagarbaserade och/eller samskapande forskningsmetoder
• Dokumenterad erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid och kan eventuellt komma att förlängas till max 3 år vid särskilda skäl. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträdesdatum är snarast eller enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND
Lunds universitet
