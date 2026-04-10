Postdoktor (2 år) inom enkelcellsbaserad mikrobiell transkriptomik
Umeå universitet / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-04-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Luleå
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.
Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet söker en postdoktor för att utveckla en effektiv plattform med hög genomströmning för transkriptionsprofilering av enskilda mikroorganismer. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Traditionella analyser baserade på så kallade "bulkmetoder" ger en genomsnittlig bild av mikrobiella populationer och riskerar därmed att dölja beteenden hos enskilda celler, såsom antibiotikapersistens eller sällsynta virulensmekanismer som driver infektion och patogenes. För att adressera detta använder projektet nyutvecklad semipermeabel kapselteknik, molekylär barcodning och högdimensionell dataanalys för att studera prokaryota celler på enkelcellsnivå.
Den framgångsrika kandidaten kommer att tillämpa dessa metoder på Yersinia och andra bakteriearter för att undersöka de molekylära mekanismer som ligger bakom adaptiva responser. Yersinia utgör en viktig modellorganism tack vare sina komplexa överlevnadsstrategier och sin zoonotiska potential, vilket ger en unik möjlighet att identifiera enkelcellsdrivna mekanismer som inte kan upptäckas med konventionella metoder.
Arbetet genomförs i en tvärvetenskaplig miljö där kandidaten samarbetar med flera forskargrupper, bygger upp sitt professionella nätverk och utvecklar avancerade biokemiska och beräkningsbaserade färdigheter. Projektet bygger vidare på forskargruppens etablerade expertis, inklusive nyligen publicerade arbeten i Science. Vi välkomnar ansökningar från motiverade kandidater som vill bidra till utvecklingen av nästa generations mikrobiella teknologier.
Mer information lämnas av:
Linas Mazutis, Gästprofessor
Institutionen för molekylärbiologi
linas.mazutis@umu.se

Publiceringsdatum: 2026-04-10

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vi söker dig med doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom i biokemi, molekylärbiologi, bioteknik, biofysik eller motsvarande.
Ytterligare krav
Detta är ett utmanande men mycket effektfullt projekt. Därför förväntas kandidaten ha en grundlig metodologisk utbildning inom molekylärbiologi eller biokemi, eller andra relevanta områden. Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.
Vidare kommer projektet att genomföras i samarbete med andra forskare vid institutionen för molekylärbiologi, så kandidaten ska vara samarbetsvillig och proaktiv.
Meriterande
Erfarenhet av molekylär kloning, nukleinsyraanalys, god förståelse för DNA bearbetningsenzymer och scRNA-Seq-protokoll.
Kandidater som kan tillämpa problemlösningsmetoder, planera och genomföra experiment korrekt, och göra framsteg på eget initiativ är mycket välkomna att ansöka.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att du kommunicerar effektivt över olikheter, visar samarbetsvilja och förmåga att samarbeta. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, samt visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, samt främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för både dig själv och andra.
Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 4 Maj 2026. En fullständig ansökan ska innehålla
Personligt brev där du beskriver ditt intresse för anställningen,
CV med publikationslista,
Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
Övriga handlingar som den sökande vill åberopa,
Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.
Mer om oss
För mer information om institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår websida www.umu.se/molbiol.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
9847487