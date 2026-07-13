Postdoctoral Researcher in Liver Epidemiology
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics / Högskolejobb / Solna Visa alla högskolejobb i Solna
2026-07-13
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Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi inom ett brett spektrum av områden. Institutionen är bland de största i Europa inom sitt fält och är särskilt stark inom bl.a. gastroenterologi, psykiatri, cancer, och biostatistik.
En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna: http://ki.se/meb.
Vår forskargrupp söker nu en postdoktor ("postdoc") som vill förstå och förebygga leversjukdomar. Vår grupp består av epidemiologer, kliniker och databasadministratörer med medlemmar från Sverige, Schweiz, Kina och USA.
Sverige är känt för sina nationella hälsoregister. Med dessa register som utgångspunkt, kan svenska forskare bedriva forskning i världsklass. Vår forskargrupp sysslar med leversjukdomar men även med celiaki, esofagus-sjukdomar, IBD, mikroskopisk kolit och kolorektal cancer. Genom det svenska personnumret länkar vi data från nationella hälsoregister. Dessa register saknar dock histopatologidata/vävnadsdata. Genom att kontakta landets alla 28 patologiavdelningar har vi skapat en kohort om 2,6 miljoner individer (8,3 miljoner biopsi-rapporter) med vävnadsprov från magtarmkanalen (tarm, lever, bukspottkörtel gallblåsa). Kohorten går under namnet ESPRESSO (Epidemiology Strengthened by histoPathology Reports in Sweden): https://www.dovepress.com/article/download/100535
Din roll
Du kommer att forska på leversjukdomar med inriktning mot PSC, MASLD och alfa-1-antitrypsinbrist. Tjänsten kräver statistisk/matematisk kompetens och en förmåga att tillgodogöra sig nödvändig kunskap om tarmsjukdomar. Kunskap om epidemiologi och registerbaserad forskning är också ett krav.
För exempel på vår forskning se här: https://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/gastrointestinal-epidemiology-jonas-ludvigssons-research-group#tab-espresso
Som postdoktor på MEB finns det goda möjligheter till deltagande i olika fora kopplade till forskning och din arbetsplats. MEB är en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar samarbeten inom institutionen och över forskningsområden.
Tjänsten utlyses för 2 år med möjlig förlängning.
Vem är du?
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.
Sökande ska ha:
Dokumenterad forskningserfarenhet efter disputation
Doktorsexamen i epidemiologi/biostatistik/hepatologi-gastroenterologi eller motsvarande
Du ska även vara van användare av R, SAS, STAT, SPSS eller liknande statistikprogram.
Utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skrifltigt samt tidigare erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar på engelska.
Den sökande bör ha en god samarbetsförmåga, men också ha förmåga att arbeta självständigt. Vidare bör den sökande ha god organisatorisk förmåga, kunna hantera flera uppgifter parallellt på ett framgångsrikt sätt samt kunna beskriva tidigare exempel på hur hen har löst oväntade och komplexa forskningsproblem. Erfarenhet av registerbaserad forskning, gärna inom gastroenterologi/hepatologi, samt erfarenhet av att arbeta med länkade, rutinmässigt insamlade vårddata är meriterande.
Den sökande ska ha mycket god analytisk förmåga och kunna ta ansvar för specifika forskningsprojekt. Dessutom bör den sökande ha kompetens för att medverka i handledning av doktorander, inklusive nödvändiga kommunikativa färdigheter.
Vad erbjuder vi?
I vår grupp eftersträvar vi individuell handledning varje vecka. Institutionen anordnar gemensamma möten och erbjuder ett brett utbud av kurser och seminarier varje vecka i en internationell miljö. Din handledare Ludvigsson är en av KI's mest meriterade forskare och tillika vetenskaplig sekreterare i svenska läkaresällskapet.
En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: Solnahttps://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/gastrointestinal-epidemiology-jonas-ludvigssons-research-group#tab-espressoPubliceringsdatum2026-07-13Så ansöker du
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
Ett komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
Bevis om doktorsexamen
Ett personligt brev (maximalt en sida)
En komplett publikationslista
En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
Som del av ansökan ber vi dig att skicka in lösningen till ett statistiskt problem. Instruktionerna och de data du ska använda laddar du ner från GitHub-sidan nedan.
Ladda upp lösningen till problemet tillsammans med dina övriga handlingar till KIs ansöknings-sida (inte till GitHub-sidan). Döp ditt statistikdokument till "celiac".
Här finns filerna: https://github.com/bjoroeKI/Celiac
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/en/about/jobs-at-ki
Karolinska Institutet, Box 281 (visa karta
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171 77 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Jobbnummer
10000498