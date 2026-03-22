Positiv och glad tandsköterska sökes!
2026-03-22
Vår klinik är centralt beläggen. Kliniken har 3 behandlingsrum. Vi är 4 medarbetare , en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö, där du blir en viktig del.
Vi söker dig som är en självständig tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande, har intresse för vuxentandvård. Att kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra.
Vi lägger stor vikt vid din kompetens, personlighet samt vilja att ta eget ansvar och initiativ.
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på deltid eller heltid.
Vi erbjuder dig även goda utvecklingsmöjligheter inte minst inom kirurgi och protetik. Ingen barntandvård.
Våra öppettider är :
Mån: 8-15
Tis: 8-16
Ons: 8-17
Tors: 8-15
Fre: 8-13:30
Tillsammans skapar vi den bästa upplevelsen för våra patienter och en arbetsplats vi är stolta över.
Urval sker löpande och viktigast för oss är din personlighet!
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt person.
Välkommen med din ansökan !
Om du tycker att detta låter spännande och vill ändå veta mer innan du skickar in din ansöka så ring gärna tandläkare Nima Naser 0760 247 345 .
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: centralplantandvard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T N Tandvård AB
(org.nr 559228-2700), http://tandlakarhusetvaxjo.se
Storgatan 8 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Tandläkarhuset Växjö Jobbnummer
9811849